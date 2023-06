Severine Wyckstandt is eerste vrouwelijke voorzitter GL Ruiselede (4): “Familiale sfeer moet blijven”

De 50-jarige Severine Wyckstandt is de nieuwe voorzitster van vierdeprovincialer Groene Leeuwen Ruiselede. Ze vervangt Hans Decock die na 8 jaar een stapje opzij zet, maar in het hoofdbestuur blijft als schatbewaarder. Veel wil de Ruiseleedse atelierverantwoordelijke bij Mivalti niet direct wijzigen, communicatie is wel een sleutelwoord bij haar.

“Eigenlijk staat mijn hele leven al in het teken van voetbal en bij nader inzien GL Ruiselede”, opent Severine. “Vanaf mijn vijfde trok ik met papa Walter mee naar het voetbalveld, toen hij jeugdtrainer was. Ook mijn broer Christophe volgde snel in ons spoor en rond het millenniumjaar speelde hij hier zelfs in de eerste ploeg.”

“Er waren nog voetbalbanden, want mijn schoonvader Gerard Craeymeersch is hier heel lang voorzitter geweest, tot nu acht jaar geleden. Ook mijn man Filip ken ik al van in mijn kinderjaren en zelf zat ik in het jeugdbestuur tot enkele jaren geleden. Toen beslisten mijn twee jongste dochters te gaan voetballen bij DVK Egem en volgde ik snel als voetbalmama, maar vanop afstand bleef ik wel het reilen en zeilen volgen bij Ruiselede. Enkele weken geleden kreeg ik plots de vraag van Hans Decock om hem op te volgen als voorzitter. Acht jaar geleden had ik geweigerd om medische redenen, nu heb ik na een klein beraad ten huize beslist om deze functie wel te bekleden.”

Severine is niet van plan direct veel te veranderen bij de Groene Leeuwen. “Het belangrijkste voor mij is dat we een familiale ploeg zijn en blijven. Natuurlijk ga ik wel enkele eigen accenten leggen. Zo wil ik nog meer communiceren met de trainers, spelers en de ouders en ga ook de vergaderingen nog meer sturen, maar voor de buitenwereld zelf gaat er niet direct iets zichtbaars veranderen.”

Trainerstekort

“Ik ben immers heel trots dat we een volledige jeugdwerking hebben van U6 tot en met U17. Probleem stelt zich wel dat er nu nog een trainerstekort is bij de U13 en U15. Geïnteresseerden mogen zich altijd melden. Qua eerste ploeg mikken we dit jaar op de linkerkolom, op termijn zeggen we geen ‘neen’ tegen een terugkeer naar derde, maar er ligt geen druk op de spelersgroep.”

Binnen het bestuur is Severine niet het enige nieuwe gezicht. “Er zijn inderdaad nieuwe mensen erbij gehaald. Zo wordt Kim Goethals onze nieuwe gerechtigd correspondent ter vervanging van Kathy Vandemoortele die voortaan de API-functie op zich zal nemen. Verder in ons dagelijks bestuur zetelen nog Rudy Houttekier, Filip Craeymeersch en Hans Decock. Marnix Vandermeersch zetelt niet in het bestuur, maar krijgt wel een belangrijke rol binnen de jeugdwerking als TVJO. Je ziet dat er een nieuwe wind waait binnen GL Ruiselede en dit kan elk lid maar ten goede komen.” (SBR)