Robin Loridan (WS Bulskamp – 4A): “We leren uit onze fouten”

WS Bulskamp slikte afgelopen weekend een zware 2-8-pandoering van SK Nieuwkapelle, maar de jonge groep van WSB blijft strijdvaardig. Zaterdag volgt de verplaatsing naar Houthulst B.

“Tegen Nieuwkapelle speelden we collectief een slechte match, waardoor we deze nederlaag enkel aan onszelf te wijten hebben. Maar dat neemt niet weg dat de cijfers overdreven waren”, analyseert gelegenheidskapitein Robin Loridan. “Uiteraard komt dit hard aan, maar we laten ons hoofd niet hangen.”

Want er zijn ook positieve punten bij WSB. Zo werd er vorige week nog gewonnen bij Koekelare B. “Onze bende hangt supergoed samen en we houden de moed erin. We blijven werken en vechten om er te staan. Ons seizoen heeft al veel ups en downs gekend. Mooie en mindere momenten, maar we zien ook progressie en kijken enkel vooruit. We blijven vooral verder werken in functie van volgend seizoen. We leren uit onze fouten en kunnen enkel maar beter worden.”

De 25-jarige verdedigende middenvelder uit Zerkegem is na een stop van zes jaar sinds dit seizoen weer aan de slag bij WSB. “Ik heb heel mijn jeugd hier gespeeld, om daarna nog twee seizoenen bij Coxyde te voetballen. Ondanks de lange tijd dat ik niet op het veld heb gestaan, ben ik wel tevreden met het niveau dat ik haal, maar mijn doel is natuurlijk om verder progressie te maken. Ik blijf ook volgend seizoen bij WSB, want deze club ligt me na aan het hart. Ik wil deel uitmaken van de plannen en de groei die we nog zullen maken.”

Zaterdag trekt WSB naar Houthulst, een ploeg die twee plekjes hoger in de ranking staat. “We vergeten de wedstrijd van afgelopen zondag en zullen vechten als leeuwen om de drie punten mee naar huis te nemen. We hebben al bewezen dat we resultaten kunnen boeken en na de zware nederlaag zijn we nog meer gebeten om deze match te winnen”, besluit Robin. (SB)

Zaterdag 26 februari om 19.30 uur: KWS Houthulst B – WS Bulskamp.