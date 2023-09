Rico Jordi (32) brengt ervaring mee naar FA Nieuwpoort

Na een schitterende terugronde miste FA Nieuwpoort enkele maanden geleden in de nacompetitie een verdiende promotie naar derde provinciale. Het bestuur van de kustploeg is echter niet bij de pakken blijven zitten en is duidelijk van plan om dit seizoen voluit mee te strijden voor de titel. Een nieuwe coach en een resem nieuwe spelers moeten deze doelstelling waarmaken.

Een opmerkelijke transfer is die van middenvelder Rico Jordi (32). Hij genoot zijn jeugdopleiding bij KV Oostende en voetbalde verschillende seizoenen in de nationale reeksen bij onder andere KVK Westhoek en KM Torhout. “Ik voetbalde de voorbije jaren bij KSV Diksmuide, maar in februari hield ik het voor bekeken. Door aanhoudend blessureleed kon ik het niet meer opbrengen om drie keer per week voluit te trainen. Ik woon in Diksmuide en hoopte daar mijn voetbalcarrière te beëindigen, maar het is anders uitgedraaid.”

Goede afspraken

Zoals dat wel vaker gebeurt met voetballers die op vrij jonge leeftijd de schoenen aan de haak hangen, kriebelt het vroeg of laat om terug op het veld te staan. “Ik zag F. A. Nieuwpoort enkele keren aan het werk en toen ze me vroegen om bij hen aan de slag te gaan, zijn er meteen goede afspraken gemaakt. Ik mag rustig opbouwen en hoef niet elke training voluit te gaan. Toen ik enkele maanden geleden stopte met voetballen, heb ik mijn conditie onderhouden door te tennissen en te joggen, maar een wedstrijd spelen is nog iets anders dan regelmatig enkele rondjes lopen. Ik wil mezelf honderd procent inzetten voor de club, maar het heeft geen zin om na een lange periode van relatieve rust mijn fysieke grenzen op te zoeken. Ik wil heel graag terug voetballen, maar ik wil mijn lichaam niet schaden”, aldus Rico Jordi.

“Ik ben ervan overtuigd dat FA Nieuwpoort ook dit seizoen bovenaan zal meedraaien. Misschien moet de club dit jaar resoluut voor de titel gaan. Als ik gespaard blijf van blessures hoop ik mijn steentje bij te dragen om die ambities waar te maken. Ik voel nog steeds de voetbalmicrobe en dat is een goed teken.” (PDC)