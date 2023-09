Racing De Panne en WS Adinkerke klaar voor geladen derby: “Een fusie is duidelijk niet voor morgen”

Zondagnamiddag staat in vierde provinciale A een geladen derby op het programma. De wedstrijd tussen KRC De Panne en KWS Adinkerke roept bij heel wat supporters immers herinneringen op. Ook Jelle Van Camp (42), voorzitter van de blauw-zwarten en Jill Vynck, secretaris van de paars-witten geven eerlijk toe dat het geen wedstrijd is als alle andere.

“Ik voel aan alles dat deze wedstrijd zowel bij de spelers als bij de supporters erg leeft”, vertelt Jelle Van Camp. “Nogal wat jongens die vorig jaar bij ons speelden, maakten in het tussenseizoen de overstap naar WS Adinkerke. Ook voor hen is het een speciale wedstrijd. Je kan het een beetje vergelijken met de derby Club tegen Cercle Brugge. Maar uiteraard op een lager niveau”, lacht de kersverse voorzitter van Racing De Panne.

“Het is een prestigewedstrijd”, vult Jill Vynck aan. “Het is een derby die zelfs op het niveau van de jeugdploegen erg leeft en dat wil wat zeggen. Als we zondag winnen, is WS Adinkerke tot in de terugronde de ploeg van ’t stad.” Het blijven moeilijke tijden voor ploegen die in de laagste regionen van de provinciale competitie uitkomen. Niettemin slagen twee clubs, waarvan de velden slechts een boogscheut van elkaar verwijderd liggen, erin om het hoofd boven water te houden. “Het is niet gemakkelijk om te overleven”, geeft de secretaris van WS Adinkerke eerlijk toe.

“Er komt weinig publiek naar de wedstrijden kijken en tijdens de coronaperiode hebben verschillende sponsoren afgehaakt. We merken aan het verteer in de kantine dat het voor heel wat mensen moeilijke tijden zijn. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Het is een troost te weten dat heel wat clubs met dezelfde problemen worstelen. We weten dat het dit jaar een moeilijk jaar wordt, maar als we dit seizoen goed doorkomen, zie ik de toekomst van de club rooskleurig in.” Halverwege het vorige seizoen koos het bestuur van Racing De Panne ervoor om met een nieuwe lei te starten in vierde provinciale. Uiteraard liggen financiële motieven aan de basis van deze beslissing. “Het is bij ons niet anders dan in de andere clubs van vierde provinciale. Het is onze grootste zorg om het financiële plaatje rond te krijgen. Voorlopig lukt dat redelijk goed, omdat we heel wat activiteiten organiseren en een vaste sponsor hebben. We merken echter nog steeds de gevolgen van de coronacrisis wat de sponsoring door horecazaken betreft. Gelukkig zien we stilaan een lichte kentering”, aldus Van Camp.

Familiaal karakter

Op de vraag of een fusie tussen beide clubs zich niet opdringt, antwoorden de voorzitter van Racing De Panne en de secretaris van WS Adinkerke heel eerlijk dat zoiets onmogelijk is. “We hebben vorig jaar samengezeten om in de jeugdreeksen als één club op te treden, maar deze gesprekken hebben tot niets geleid. Er is geen goede verstandhouding tussen beide verenigingen en dat is heel jammer. Zelfs tussen jeugdspelers van beide clubs merken we een wederzijdse afkeer. Ik kan me niet inbeelden dat een fusie er de eerstkomende jaren zit aan te komen”, aldus Jill Vynck.

“De gemeente doet nochtans inspanningen om beide clubs op het niveau van de jeugdploegen te laten samenwerken”, vervolgt Van Camp. “Ik heb de indruk dat onze buren weinig heil zien in een fusie. Het samengaan van beide clubs is duidelijk niet voor morgen en daarom hebben we ervoor gekozen om met nieuwe moed verder te werken aan ons eigen project. We willen de komende jaren inzetten op een leuke jeugdwerking en het familiale karakter van Racing De Panne nog meer in de verf zetten.”

Overleven

Secretaris Jill Vynck is samen met een tweetal andere bestuursleden de drijvende kracht van WS Adinkerke. “Overleven blijft onze grootste zorg, want momenteel draait de club op een heel beperkt aantal vrijwilligers. We beseffen maar al te goed dat onze vereniging een heel belangrijk onderdeel is van het sociaal leven in Adinkerke. Net daarom is het belangrijk dat we blijven bestaan.” Het is duidelijk dat de derby van zondag wellicht niet de laatste confrontatie zal zijn tussen de twee ploegen van De Panne.

(Philippe Decruynaere)