Quentin Doom (KV Koksijde-Oostduinkerke): “We zijn heel blij met het thuisvoordeel”

KV Koksijde-Oostduinkerke was voor aanvang van het seizoen de gedoodverfde titelfavoriet, maar eindigde uiteindelijk pas op de vierde plek. Vooral buitenshuis liet de kustploeg te veel punten liggen om aanspraak te maken op de titel. “We weten dat het niet simpel wordt om in een nacompetitie met rechtstreekse uitschakeling de promotie af te dwingen”, stelt centrale verdediger Quentin Doom (22). “De loting is ons vrij gunstig gezind. Een thuiswedstrijd tegen KVK Avelgem B, dat vierde eindigde in de C-reeks. Het had erger gekund. In de tweede ronde wacht ons een eventuele confrontatie met de buren van FA Nieuwpoort, maar zover vooruit kijken we niet. We onderschatten geenszins de tegenstander, want we hebben in de competitie al veel te vaak punten laten liggen tegen ploegen die zogezegd minder sterk waren dan wij. We moeten zondag voluit gebruik maken van ons thuisvoordeel en uitgaan van onze eigen sterkte. We zullen heel gefocust op het veld komen”, besluit Quentin Doom. (PDC)

Zondag 7 mei om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – KVK Avelgem B.