Paul Vanfleteren is de nieuwe trainer van SK Reningelst (4A): “Ik ben een geboren winnaar”

Paul Vanfleteren (65) volgt Lander Nolf op bij SK Reningelst. Nolf is nu aan de slag bij de jeugd van FC Dadizele Sport. Pauls vuurdoop tegen WS Bulskamp eindigde op 1-1, zondag volgt de match van het jaar tegen de buren uit Westouter.

Paul is een bekende naam in het voetbalmilieu. “Ik voetbalde tot mijn 41ste en ging daarna als trainer aan de slag”s, vertelt Paul. “Mijn laatste keer bij een eerste ploeg was bij EVC Beselare, zo’n zes jaar geleden. Sindsdien ben ik aan de slag bij de jeugd van KVK Westhoek. Ik kwam er terecht via Geert Glorie, die ik nog kende van bij KSK Vlamertinge. Ik zal de jeugd van KVK Westhoek blijven combineren met mijn nieuwe uitdaging bij SK Reningelst. Voor mij is het voetbal ontspanning. Overdag ben ik bezig met mijn duiven en ‘s namiddags en ‘s avonds gaat mijn aandacht naar het voetbal. Mijn eerste trainingsweek op De Makke viel letterlijk in het water. De velden waren ondergelopen en dinsdag weken we uit naar het kunstgras van Poperinge. Vrijdag kozen we voor een duurloop.”

Debuutmatch

Zondag volgde zijn debuutmatch bij WS Bulskamp. “Thuis wonnen ze met 3-0 en ze dachten nu misschien dat het opnieuw een makkelijke zege zou worden. We kwamen nog op voorsprong, maar na de 1-1 was het vooral Bulskamp dat de drie punten verdiende. Er ligt nog veel werk op de plank, zeker ook op tactisch en conditioneel vlak. Na de lange winterstop en de examenperiode is er nog marge bij sommige spelers.”

Derby

Zondag volgt de derby tegen FC Westouter. “Die match leeft enorm en we gaan er vol tegenaan. Ik was als speler een trainingsbeest en een geboren winnaar, die mentaliteit wil ik overbrengen aan mijn spelersgroep. Bij Westhoek vraag ik veel van mijn spelers en krijg ik veel terug, ik hoop dat ik hier dezelfde dynamiek zal hebben. We spelen nu in de kelder van vierde, maar willen er de komende weken nog het beste van maken. Richting volgend seizoen willen we minstens op de linkerkolom mikken en is het belangrijk om de jonge talentvolle spelers aan boord te houden. Daarna kunnen we nog kijken om ons gericht te versterken.”

Info: Körn Deconinck (ex-Westouter) zit een schorsingsdag uit tijdens de derby.