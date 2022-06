Patrick Soete over de bijna-doodervaring van SCT Menen: “Onze trein staat weer op de sporen”

SCT Menen is van het nationaal voetbaltoneel verdwenen. Komend seizoen doet de eerste ploeg zijn ding in vierde provinciale. In plaats van derby’s tegen Gullegem en andere Westhoeks, worden het nu duels tegen Rekkem, Marke B, Kuurne en Bellegem. “Het belangrijkste is dat we niet helemaal van de voetbalkaart verdwenen zijn”, beweert voorzitter Patrick Soete.

Volgend seizoen maakt SCT Menen een doorstart in vierde provinciale. Het zal wennen worden voor de Menense fans. Maar beter weer op de laagste voetbaltrede herbeginnen, dan helemaal te moeten verdwijnen, zoals aanvankelijk het plan was en gecommuniceerd werd. Met dank aan voorzitter Patrick Soete, bestuurder Dirk Vranckx en enkele bestuurders die SCT Menen van een plotse dood wisten te redden.

Patrick Soete is de nieuwe voorzitter van SCT Menen. De 64-jarige Menenaar is al sinds jaar en dag verbonden aan de club. Eerst als speler, later als bestuurder, vooral betrokken bij de jeugdwerking. “Nadat de vzw eerder besloten had de stekker eruit te trekken en we met zijn allen bekomen waren van de shock, hebben we met het dagelijks bestuur de koppen bij elkaar gestoken”, legt Patrick Soete uit. “We hebben beslist om toch maar verder te doen. Maar dan op lager niveau. De firma Galloo zal ons als sponsor opnieuw een flink handje toesteken en ook enkele andere de firma’s zoals Fournier-Cavos, Gino Persyn en Duralu beloofden ons dat we verder op hun financiële steun kunnen blijven rekenen. Dat onze trein opnieuw op de sporen staat, is positief. We hebben moeilijke weken meegemaakt, maar zijn opnieuw springlevend.”

Veel enthousiasme

Ook Dirk Vranckx, net als Patrick Soete al een gans leven in dienst van SCT Menen, heeft een groot aandeel in de verrijzenis van Sporting. “Na vele jaren nationaal voetbal zal het wennen worden”, weet ook de secretaris. “Maar het belangrijkste is dat KSCT Menen blijft bestaan. Bij de senioren zijn er voor het ogenblik al 30 spelers vastgelegd voor volgend seizoen. Er wordt gestreefd naar twee kernen van 18 spelers, beloften en eerste ploeg. Momenteel moeten er nog zes spelers bijkomen. Meerdere spelers hebben positief gereageerd op de vrije trainingen georganiseerd door onze T1 Joeri Degrande. Met enkele jongens zijn we nog aan het onderhandelen. Ook vrije spelers die iets in hun mars hebben, mogen zich nog altijd melden.

Uiteraard zullen de sportieve ambities eerder bescheiden zijn. Tot wat een ploeg met eigen jeugd, omgeven door enkele routiniers, in staat is, moet nog afgewacht worden. Meteen meedoen voor de prijzen zal wellicht niet aan ons besteed zijn. En naast het sportieve moeten we er ook voor zorgen dat het financiële plaatje klopt. Maar we zijn goed bezig, gaan meerdere keren per week op weg om sponsors te overtuigen ons te steunen. Daarnaast merken we veel enthousiasme bij de jeugd en de senioren. Dat heeft ons voldoening om onze inspanningen voort te zetten om KSCT Menen weer positief op de voetbalkaart te zetten.”