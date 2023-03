Ouderdomsdeken Karel Ternier (KVKO – 4A): “We mogen nu geen enkel punt meer laten liggen”

In vierde provinciale A is de eindstrijd voor de titel en een eindrondeticket volop aan de gang, en die wordt bijzonder spannend. Na de ruime zege op het veld van WS Bulskamp staan er de komende weken enkele belangrijke wedstrijden op het programma van KV Koksijde-Oostduinkerke.

“Met zes overwinningen op rij zijn we de laatste weken goed bezig”, weet routinier Karel Ternier (38), die vorig weekend een schorsingsdag uitzat. “De ploeg draait goed op het belangrijkste moment van de competitie. De terugkeer van Maxime Vanderbiest zit daar ongetwijfeld wel voor iets tussen, maar ik heb de indruk dat iedereen ondertussen zijn beste plaats gevonden heeft in het elftal. Het is nu vooral belangrijk dat we niet te ver vooruitkijken. De volgende opdracht is de partij tegen KEG Gistel en die moeten we absoluut tot een goed einde brengen als we de koppositie niet willen verliezen.”

Het ziet ernaar uit dat NSVD Handzame, FA Nieuwpoort en KV Koksijde-Oostduinkerke onder elkaar zullen uitmaken wie kampioen wordt. In dat opzicht is de wedstrijd van zaterdag 1 april op het veld van FA Nieuwpoort wellicht dé sleutelmatch van de titelstrijd. “We mogen eigenlijk geen enkel punt meer laten liggen als we kampioen willen worden. Het worden vier finales want NSVD Handzame en zelfs WS Zarren liggen op de loer om elke misstap af te straffen. Gelukkig mogen we nog drie keer op een kunstgrasveld spelen.”

Of hij volgend seizoen nog op een voetbalveld zal rondlopen, heeft de pocketaanvaller nog niet beslist. “Ik amuseer me nog steeds, maar trainen tijdens de koude wintermaanden valt toch wat tegen. Ik moet er nog eens goed over nadenken, maar eerst wil ik KVKO aan de titel helpen”, besluit Karel Ternier. (PDC)

Zondag 26 maart om 15 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke – KEG Gistel.