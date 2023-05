NSVD Handzame (4A) wordt op de valreep alsnog kampioen: “Onze rol als underdog uitgespeeld”

Voor aanvang van de laatste speeldag in vierde provinciale A zag het ernaar uit dat NSVD Handzame de promotie via de eindronde zou moeten afdwingen, maar uiteindelijk mocht het team van coach Kurt Deseintebein (55) vorig weekend toch de champagne ontkurken.

Door het gelijkspel van FA Nieuwpoort op het veld van JV Lo-Reninge en de ruime overwinning van de groen-witten in Koekelare, eindigen beide ploegen op de eerste plaats en totaliseren ze ook evenveel overwinningen. Het doelsaldo van NSVD Handzame is echter ruim beter, wat hen de titel en rechtstreekse promotie oplevert. “Ik wist dat FA Nieuwpoort het niet onder de markt zou hebben op het kleine en hobbelige veld van JV Lo-Reninge. Ook de sfeer is daar altijd heel geladen”, vertelt de immer enthousiaste coach van NSVD Handzame. “Daarom ben ik er altijd in blijven geloven. Mijn jongens vechten voor elkaar en vormen een fantastische bende en dat hebben ze vorig weekend op het veld van VV Koekelare nogmaals bewezen. Ze voetbalden ontzettend gretig, waardoor we na een halfuur al vijf keer gescoord hadden.”

Voor aanvang van het seizoen rekende niemand NSVD Handzame bij de titelkandidaten. “Wellicht lag die rol van underdog ons heel goed en hebben andere ploegen ons soms wat onderschat. Na de degradatie van vorig seizoen vertrokken tien spelers en die moesten allemaal vervangen worden. De eerste maanden verliepen met ups en downs, maar iedereen bleef erin geloven dat we op de goede weg waren. Onze eindspurt was fenomenaal. Zeven opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. Gelukkig is het verlies op de voorlaatste speeldag in Jonkershove ons niet fataal geworden”, lacht Deseintebein.

Snelle terugkeer

Thomas Speecke (29) geeft eerlijk toe dat hij hoopte op een rustig seizoen, maar zeker geen rekening hield met een onmiddellijke terugkeer naar derde provinciale. “Na onze nederlaag in Jonkershove dacht ik dat het voorbij was. Ik was ervan overtuigd dat FA Nieuwpoort het niet meer uit handen zou geven. Achteraf bekeken, is het niet onlogisch dat ze slechts gelijk speelden, want geen enkele topper haalde drie punten op het veld van JV Lo-Reninge”.

“Ik weet niet of het huidige team kwalitatief sterker is dan de ploeg waarmee we vorig jaar degradeerden, maar we vormen wel één groep en dat is heel belangrijk als je resultaten wil boeken. Het is gewoon een heel toffe bende. Op het veld werken we voor elkaar en naast het veld maken we ontzettend veel plezier”, aldus de verdediger van NSVD.

Behoud veiligstellen

Thomas Speecke is de neef van de betreurde ondervoorzitter Geert Speecke, die in juli 2019 overleed. “Ik ben zes jaar geleden op vraag van mijn oom naar NSVD Handzame gekomen. Toen we zondag kampioen werden, was mijn eerste gedachte voor Geert. Hij zou ontzettend trots zijn op mij en de hele ploeg. Volgend seizoen kunnen we bewijzen dat we deze titel wel degelijk verdienen. Een rustig seizoen draaien en zo snel mogelijk het behoud veiligstellen is onze ambitie”, besluit Thomas Speecke. (PDC)