NSVD Handzame (4A) heeft zijn lot niet meer in eigen handen: “Vooral trots op onze prestaties”

Door de nederlaag van vorig weekend op het veld van E. Jonkershove heeft NSVD Handzame zijn lot niet langer in eigen handen. Of het team van coach Kurt Deseintebein kampioen wordt, hangt af van de resultaten van achtervolger FA Nieuwpoort. De kustploeg moet nog amper één punt goedmaken en heeft daarenboven één wedstrijd minder gespeeld.

“We speelden in Jonkershove zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen”, opent linksachter Kenji Verbeke (20). “We wisten dat we die partij zeker moesten winnen en wellicht heeft ons spel daaronder geleden. We speelden veel te krampachtig en nerveus. De teleurstelling na de wedstrijd was heel groot. We weten maar al te goed dat we een unieke kans hebben laten liggen. We zijn er echter van overtuigd dat het nog niet helemaal voorbij is. Er rest ons nog één wedstrijd om de scheve situatie recht te trekken. Uiteraard zijn we afhankelijk van de resultaten van FA Nieuwpoort, maar ook zij kunnen een steek laten vallen.”

Kenji Verbeke maakte in het tussenseizoen de overstap van KM Torhout naar de groen-witten van voorzitter Frans Dejaegere en dat heeft hij zich nog geen ogenblik beklaagd. “Ik ben in een heel toffe bende terechtgekomen. De sfeer in de groep is formidabel en dat is de sterkte van onze ploeg. Ik voetbal met ontzettend veel plezier en heel veel goesting. Iedereen vecht voor elkaar, waardoor we al verschillende wedstrijden op karakter wonnen. Niemand dacht voor aanvang van het seizoen dat we het zo goed zouden doen, maar we leveren al een hele tijd het bewijs dat een goeie groepssfeer uiterst belangrijk is om resultaten te boeken.”

Vrij weekend

Komend weekend kunnen de jongens van coach Deseintebein genieten van een vrij weekend, maar eigenlijk hadden de meeste spelers liever zo snel mogelijk de laatste wedstrijd van de reguliere competitie afgewerkt. “We moeten die verloren wedstrijd in Jonkershove zo snel mogelijk vergeten. Het wordt in Koekelare geen gemakkelijke partij, maar we weten dat we die ploeg aankunnen. We kunnen ons geen puntenverlies permitteren en kunnen enkel hopen op een mindere dag van FA Nieuwpoort. Uiteraard zal de ontgoocheling groot zijn als we geen kampioen worden, maar eigenlijk moeten we vooral trots zijn op wat we dit seizoen presteerden. Of we nu kampioen spelen of via de eindronde promoveren, maakt voor mij geen verschil uit. Ik ben er zeker van dat we in een hogere reeks ons mannetje zullen staan”, besluit Kenji Verbeke. (PDC)