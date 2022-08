Nieuwkomer Dylan Smessaert wil bij NSVD Handzame vooral ervaring opdoen: “Bewijzen dat ik dit niveau aankan”

Na een moeilijk seizoen waarin de groen-witten van voorzitter Frans Dejaegere lang moesten wachten op een eerste overwinning en ook degradeerden, is het enkele weken voor de start van de competitie koffiedik kijken of er de komende maanden vaker gevierd zal worden op en rond het veld in de Amersveldestraat.

“Er zijn in het tussenseizoen nogal wat spelers vertrokken, maar we hebben ook enkele jongens binnengehaald die hun mannetje kunnen staan in vierde provinciale”, weet Kurt Deseintebein, coach van NSVD Handzame.

Linkerkolom

“We bouwen aan een nieuwe ploeg met spelers die er voluit willen voor gaan. Ik reken op een plaats in de linkerkolom. Het woord promotie neemt niemand hier in de mond, want we weten maar al te goed dat het een overgangsseizoen wordt. In de bekerwedstrijden heb ik al goede dingen gezien, maar we speelden vaak tegen ploegen uit een hogere reeks en dan is het resultaat ondergeschikt.”

Dit is een schitterende kans om mijn voetbalcarrière een boost te geven

Een van de nieuwe spelers is Dylan Smessaert (20), die vorig seizoen het doel van de beloften van KM Torhout verdedigde. “Ik werd enkele maanden geleden aangesproken om over te stappen naar NSVD Handzame. Dit is een schitterende kans om ervaring op te doen en mijn voetbalcarrière een boost te geven. Dit seizoen wil ik alles geven voor mijn nieuwe club en daarna zien we wel wat er op mijn weg komt. Ik kijk niet te ver vooruit en wil nu in de eerste plaats bewijzen dat ik het niveau van provinciaal voetbal aankan. In de voorbije wedstrijden heb ik al duidelijk gemerkt dat de intensiteit hoger ligt dan bij de beloften van KM Torhout. Mijn overgang is zeker geen stap terug, maar een ideale kans om te groeien als doelman.”

Warme club

De Eernegemnaar is tevreden over de opvang en de sfeer in zijn nieuwe club. “Ik voelde onmiddellijk dat NSVD Handzame een familiale en warme vereniging is. Ik kende niemand toen ik me hier aanmeldde voor de eerste training, maar ik werd met open armen ontvangen. De voorbereiding verloopt naar wens en iedereen is erg gemotiveerd om er een goed seizoen van te maken. Ik hoor dat men hier toekomstgericht een degelijke ploeg wil uitbouwen. Daar zal ik met veel plezier aan meewerken.” (PDC)