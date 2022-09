Mike Deprez (WS Adinkerke – 4A): “Invloed van nieuwe coach is merkbaar”

De jongens van coach Alex Schoonvaere hebben zich na de nederlaag tegen Koekelare B op de openingsspeeldag degelijk herpakt in de derby tegen Beaufort Middelkerke.

“Eigenlijk hadden we moeten winnen”, opent Mike Deprez enthousiast. “Na een voorbereiding die verre van ideaal was, beginnen we stilaan onze draai te vinden. In Koekelare schoten we nog tekort, maar tegen Beaufort speelden we echt een goede wedstrijd. Als we in de komende weken iets efficiënter omspringen met de kansen, zit die eerste overwinning er zeker aan te komen. Een eerste driepunter kan ervoor zorgen dat alle zorgen van vorig seizoen definitief vergeten zijn.”

Meer goesting

“De invloed van de nieuwe coach is duidelijk merkbaar”, gaat de Adinkerkenaar verder. “Ik merk bij iedereen meer goesting dan vorig seizoen. De sfeer binnen de groep is aangenaam en de aanwezigheid op training is merkelijk beter dan vorig jaar. Regelmatig krijgen eigen jeugdspelers hun kans om te proeven van het grote werk en dat zorgt voor meer concurrentie. Op zich is dit zeker geen slechte zaak. Het bestuur legt ons geen druk op, maar als speler moet je steeds ambitieus zijn. Het klinkt misschien vreemd, maar persoonlijk mik ik op een plaats in de top zes.”

Volgende week moeten de paars-witten het opnemen tegen de buren uit Koksijde. “KVKO heeft de derby tegen Nieuwpoort verloren en zal zich ongetwijfeld willen herpakken, maar we spelen thuis en dan kunnen we altijd wel iets meer. We zullen ons zeker niet laten doen. KVKO mag zich aan een warm onthaal verwachten.” (PDC)

Zaterdag 17 september om 19 uur: WS Adinkerke – KV Koksijde-Oostduinkerke