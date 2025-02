Michael Dasseville (29) volgt Youri Legein op als voorzitter van FA Nieuwpoort: “Kers op de taart zetten met A-ploeg”

FA Nieuwpoort werkt volop aan de toekomst en stelde een nieuwe voorzitter, een nieuwe trainer en nieuwe bestuursleden voor. Michael Dasseville volgt voorzitter Youri Legein op vanaf volgend seizoen. Youri wordt erevoorzitter. Dennis Vandehouweele keert dan weer terug als trainer van het A-elftal, de ploeg die nog volop strijdt voor de titel in vierde provinciale.

Michael is verknocht met Nieuwpoort. Hij woont en werkt er als vastgoedmakelaar bij Euroimmo. In het verleden was hij ook voetballer. “Bij het toenmalige KSV Nieuwpoort”, zegt hij. “Ook bij de opstart van FAN was ik betrokken en ik zetel in de beheerraad. Youri Legein zocht een opvolger. Ik besloot om me te engageren voor deze functie, zodat de continuïteit verzekerd blijft. Youri blijft betrokken in een adviserende rol. De komende maanden zorgen we dat de overdracht vlekkeloos kan verlopen.”

Jonge voorzitter

Michael is met zijn 29 lentes wellicht een van de jongste voetbalvoorzitters. “Dat denk ik ook”, glimlacht hij. “Ik ben zelfstandig, maar het is niet mijn bedoeling om als een Balthazar Boma geld in de club te pompen. De ambitie van FAN is om op een autonome manier te draaien.”

Nog meer verschuivingen

Naast Michael komt er nog versterking voor het bestuur: Guy Brissinck, Lisselotte Watthy, en Fleur Legein worden nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Marc Cailliau heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Ook Peter Vander Zande, de gewaardeerde materiaalmeester, draagt zijn taken over. Op sportief vlak is het huiswerk ook quasi volledig afgerond. De B-ploeg blijft ook volgend seizoen actief en bij de A-ploeg heeft iedereen bijgetekend. “Oude bekende Dennis Vandehouweele zal de A-ploeg coachen volgend seizoen. Voor de positie van hulptrainer hakken we binnenkort de knoop door. We zitten met deze ploeg in een kansrijke positie om de titel te halen en willen de komende weken dit verhaal succesvol afronden. Vorig weekend werd de match tegen Alveringem uitgesteld door een onbespeelbaar veld. Komend weekend komt de B-ploeg van KV Koksijde-Oostduinkerke op bezoek. Zij zullen wel iets willen rechtzetten voor de 0-10 in de heenronde. Het is zaak om gefocust te zijn. De ongeslagen reeks willen we nog zolang mogelijk doortrekken en we verwachten niet dat onze grote concurrent Lo-Reninge nog veel zal laten liggen.”