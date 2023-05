Marino Gruyaert is nieuwe T1 van kersvers promovendus SVD Kortemark: “Werken met jongens van onder de kerktoren”

Ondanks de 0-2-nederlaag in het eindrondeduel tegen Westkapelle promoveert SVD Kortemark toch naar derde provinciale. Een mooie uitdaging voor de jonge groep, die met Marino Gruyaert een ervaren coach als T1 krijgt.

Een nieuwe T1 en de promotie naar derde provinciale: het was een bewogen week voor SVD Kortemark. Marino Gruyaert kijkt ernaar uit om mee verder te bouwen aan het mooie verhaal in Kortemark. “Ik wist dat Bart Vanpraet, de huidige T1, aan het eind van het seizoen zou stoppen. Omdat ik niet tot een nieuwe overeenkomst was gekomen bij Wingene, heb ik contact opgenomen met Kortemark. Na een goed gesprek kwamen we snel tot een overeenkomst. Het begin van een mooie samenwerking”, legt 49-jarige Meulebekenaar zijn keuze uit.

SVD Kortemark kiest zo dus voor een ervaren trainer die graag met de jeugd werkt. “Ik begon mijn trainerscarrière als jeugdtrainer bij Meulebeke en coachte ook de jeugd van Izegem en Torhout. Na 3 jaar bij de nationale beloften van Ingelmunster was ik hoofdcoach van Lichtervelde, Hooglede, Lendelede en Wingene. Mijn stokpaardje is doorstroming vanuit de eigen jeugd en werken met jongens van onder de kerktoren die voor eigen volk willen voetballen. Dat is de toekomst van het provinciale voetbal.”

Een visie die uitstekend bij het vernieuwde Kortemark past, want de ploeg doet het nu bijna uitsluitend met jonge gasten uit eigen streek. Iets wat wonderwel uitpakt, want tegen alle verwachtingen in speelde SVD de eindronde en kon het dus de promotie afdwingen. “Voor mij maakte het weinig uit of het uiteindelijk derde of vierde provinciale zou worden. Het voordeel voor de jongens is dat ze in derde met iets minder druk kunnen starten.”

“De promotie is onverwacht, dus derde provinciale wordt een mooie ervaring waar alles mag en niets moet. Ik heb er trouwens alle vertrouwen in dat we voldoende gewapend zullen zijn, want de groep blijft grotendeels samen en we haalden een achttal jonge versterkingen uit eigen streek bij. De groep is volledig nieuw voor mij, maar ik kijk ernaar uit om er een sterk geheel van te smeden”, besluit Marino, die werkt als administratief medewerker in het VTI van Izegem. (SB)