Marc Dawyndt (KVKO – 4A): “Ichtegem is een perfecte waardemeter”

Dankzij een reeks van zes zeges in zeven wedstrijden staat KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) nu op een mooie vijfde plaats. Coach Marc Dawynt is tevreden, maar kijkt toch naar boven.

“Eigenlijk overheerst een positief gevoel na onze heenronde”, vertelt Dawyndt. “Doordat ik over een uitgebreide kern beschik, was het zoeken naar evenwicht binnen het team. Ik hoop dat al mijn spelers na de lange onderbreking snel het goede ritme terugvinden, want eigenlijk herbegint de competitie. We hebben drie interessante oefenmatchen gespeeld, maar daar knoop je best niet al te veel conclusies aan vast.”

“We zullen snel weten hoever we staan”, vervolgt de Koksijdenaar. “De match van zondag tegen leider Ichtegem is een perfecte waardemeter. Het is geen cadeau als je na die lange winterstop tegen zo’n sterke ploeg moet beginnen. Ik had liever tegen een haalbare tegenstrever gespeeld, maar het is niet anders. Elk punt dat we zondag behalen is zuivere winst.”

Nu al geslaagd

“De eindronde is ons doel. Als we daar geraken, is alles mogelijk. Promotie is geen must, maar als de kans zich dit jaar aandient, zullen we die zeker niet laten liggen. Ik durf nu al te stellen dat ons project hoe dan ook geslaagd is. We zijn een stabiele club met een stevige structuur aan het uitbouwen.”

Dawyndt is blij dat het huiswerk voor volgend seizoen zo goed als af is. “We willen deze groep zoveel mogelijk samenhouden en talentvolle jongeren maximale kansen bieden om door te stromen. Enkele oudere spelers twijfelen om door te gaan, maar de meeste jongens hebben ondertussen bijgetekend. Ikzelf blijf aan het roer en zal er alles aan doen om de club elk jaar een stapje hoger te brengen.”

(PDC)