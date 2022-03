Lorenzo Degrande en KVC Ichtegem (4A) maken zich op voor topper: “Ik verwacht een grimmig sfeertje”

Match van het jaar in vierde provinciale A! Vice-leider Gits krijgt leider Ichtegem op bezoek. Het team van aanvoerder Lorenzo Degrande (30) begint met één puntje voorsprong aan dit rechtstreekse duel om de eerste plaats.

In de heenronde deelden Ichtegem en Gits de punten (2-2). Na een pittig duel met acht gele kaarten, drie uitsluitingen (één bij Ichtegem, twee bij Gits) en een late bezoekende gelijkmaker vanop de strafschopstip. “Ik vermoed dat het zondag opnieuw een bitsige partij wordt”, aldus de Ichtegemse kapitein Lorenzo Degrande. “Er zal wat meer publiek zijn dan gewoonlijk. Voor onze supporters wordt een bus ingelegd. Ik verwacht een grimmig sfeertje.”

In elk geval kende Ichtegem een goeie generale repetitie. Thuis tegen staartploeg Kortemark B werd met duidelijke 7-0-cijfers gewonnen. Het duurde een tijdje voor het eerste doelpunt viel, maar vijf minuten na de rust was het al 4-0. “Na de winterstop moesten we het met veel verschillende opstellingen rooien”, gaat Degrande verder. “Onder meer door letsels, schorsingen en ziektes. Tegen de B-ploeg van Kortemark kon trainer Gunther Gesquière weer naar een mogelijke typeploeg terugkeren. Niemand pakte een gele kaart. Dus kunnen we met dit elftal naar de topper in Gits.”

Met het eerste elftal de titel pakken, zou een heerlijk unicum zijn

Het team moet het wel nog altijd zien te redden zonder de geblesseerde Jason T’Jonck, normaal drager van de Ichtegemse aanvoerdersband. “We werken nog zeven finales af”, benadrukt Degrande. “Voor de start van het seizoen was promoveren naar derde onze ambitie. Nu het via de titel kan, willen we die kans met beide handen grijpen. Met een eerste elftal speelde ik nog nooit kampioen. Bij de scholieren en de junioren gebeurde dat wel al enkele keren. Met onder meer Jason T’Jonck, Jason Van Thomme en Christophe Bintein. Het zou leuk zijn indien we eens met het eerste elftal de titel pakken.”

Nog niet beslissend

De match op Gits zal daarvoor nog niet beslissend zijn. Ichtegem kan Gits op vier punten zetten. Bij winst van de thuisploeg moet Ichtegem de resterende matchen twee punten inhalen. “Gits is een bijzonder gretige ploeg die steeds op zoek lijkt te gaan naar stilstaande fasen rond de rechthoek van de tegenstander”, beweert Degrande. “Inderdaad, omdat ze een paar torens hebben. Wij moeten die standaardsituaties rond onze zestien proberen vermijden. Met snelle mannen als Jason Van Thomme en Simon Matheus moeten we het hen lastig kunnen maken.”

Zondag 20 maart om 15 uur: KVP Gits KVC Ichtegem.