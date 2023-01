Lieven Verkindere wordt volgend seizoen coach van FA Nieuwpoort (4A): “Dit is ongetwijfeld de beste oplossing”

Er viel deze week belangrijk nieuws te rapen bij FA Nieuwpoort. De kustploeg wist maandagavond immers een nieuwe coach te strikken. Nadat Dennis Vandenhouweele enkele weken geleden zelf besliste om een punt te zetten achter de samenwerking, nam voorzitter Youri Legein tijdelijk over. Hij blijft coach tot het einde van het seizoen, want Lieven Verkindere neemt pas volgend seizoen het trainersroer over.

Verkindere was vroeger onder andere aan de slag bij FC Meulebeke, FC Passendale en SK Westrozebeke. Hij was al een tijdje inactief, maar besloot om terug de voetbalschoenen aan te binden.

“We voerden gesprekken met een drietal kandidaten”, vertelt een duidelijk opgeluchte voorzitter-trainer Youri Legein. “We wilden niet overhaast te werk gaan. We zochten iemand met ervaring en visie die past bij de club. In de persoon van Lieven Verkindere menen we die belangrijke voorwaarden te herkennen. Lieven kon zich de komende maanden niet altijd vrijmaken en daarom was het beter dat hij pas deze zomer zijn taak opneemt. Ikzelf blijf de ploeg voor de rest van het seizoen coachen. Ik doe dit echt om de club te helpen, want ik moet deze taak combineren met het voorzitterschap en daarnaast ben ik ook nog trainer van de U8. Het worden drukke maanden.”

Vorig weekend behaalde de kustploeg een mooi resultaat op het veld van NSVD Handzame. “Een gelijkspel tegen de ploeg van coach Deseintebein is een mooi resultaat”, aldus doelman Kenji Duflou. “We blijven in de running voor een eindrondeticket en dat is dit seizoen ons doel. Ik vind het jammer dat Dennis Vandenhouweele het niet meer zag zitten om verder door te gaan. Ik ken hem al langer en weet dat hij zich altijd volledig geeft. Onze voorzitter heeft veel ervaring als trainer en doet het uiteraard ook helemaal niet slecht. Misschien is het wel de beste oplossing dat hij de sportieve baas blijft tot het einde van het seizoen. Met deze ploeg is een eindrondeticket best haalbaar, maar dan mogen we in de komende wedstrijden geen punten meer laten liggen.” (PDC)