KVC Ichtegem (4A) keert terug naar derde provinciale: “We komen opnieuw thuis”

KVC Ichtegem is weer derdeprovincialer. Op de slotdag van de competitie in vierde A wipte geel-blauw dankzij 5-1-winst tegen rode lantaarn Bulskamp over VKP Gits, dat bij Beaufort Middelkerke onderuitging (3-0).

Ichtegem-voorzitter Rudy T’Jonck volgde de titelstrijd in vierde provinciale A vanop verre afstand. Bewust ontvluchtte hij de stress en laste hij een weekje in de Spaanse zon in. Nochtans was de vader van aanvoerder Jason T’Jonck er gerust in, ook al begon zijn team met één punt minder dan Gits aan de laatste negentig minuten van het seizoen.

“We wisten allemaal dat Beaufort Middelkerke een hele sterke thuisploeg is, en daarnaast ook een jong team is, waarbij iedereen er altijd wil voor gaan”, vertaalt T’Jonck zijn vermoeden van voor de slotmatch. “In de eindronde was ik niet graag tegen hen uitgekomen. Gelukkig hebben we dat kunnen vermijden.”

Ichtegem keert na twee jaar terug naar derde provinciale. Voorzitter T’Jonck heeft de degradatie in de lente van 2020 nog altijd niet verteerd. Bij het begin van de pandemie werd de competitie een vijftal speeldagen voor het einde stopgezet en werd met behulp van coëfficiënten een eindklassement opgemaakt. Waardoor Ichtegem, dat in de slotfase nog tegen rechtstreekse concurrenten speelde, naar vierde provinciale werd verwezen.

Bittere pil

“Toen zijn we door de federatie uit derde provinciale geduwd”, klinkt de Ichtegemse preses twee jaar later nog altijd bitter. “Ze hadden toen beter met de teerlingen geworpen. Dat ging nog eerlijker zijn dan wat ze toen deden. Dat was geen manier van doen. Die verplichte degradatie ligt ook nu nog zwaar op mijn maag. KVC Ichtegem hoort thuis in derde provinciale. We komen opnieuw thuis. Als bestuur gaan we er alles aan doen om daar vele jaren te blijven. Op een financieel gezonde manier!”

De club realiseerde vier inkomende transfers. Laurens Cappelle keert terug van Eernegem. Van Kortemark komen Dario Desplancke en Lorenzo Charle over, van Koekelare Arne De Wispelaere. Trainer Gunther Gesquière blijft aan het roer. “Wij doen normaal drie jaar met een trainer”, aldus T’Jonck. “Gunther volgde in maart 2020 Johnny Vanmullem op, maar eigenlijk was dit pas zijn eerste echte seizoen als T1 bij onze club.”