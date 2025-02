KV Koksijde-Oostduinkerke B (4A) zorgt voor spektakel: “Piepjonge en gemotiveerde kern”

De match tussen KV Koksijde-Oostduinkerke B en VV Alveringem werd een spektakelstuk. Er vielen tien goals en die waren netjes verdeeld. In het slot zorgde Karel Ternier voor de gelijkmaker. De komende weken treft KVKO B de top twee uit het klassement.

Lars Zoete is sinds dit seizoen trainer van KVKO B. “Ik speelde vorig seizoen bij de B-ploeg van Veurne. Veel van die ploegmaten spelen nu in Alveringem. Het was dus een blij weerzien afgelopen weekend”, vertelt de 28-jarige Lombardsijdenaar, die zag dat zijn ploeg de thuisfans trakteerde op een vooroorlogse uitslag. “Het werd uiteindelijk 5-5, het bewijs dat we offensief sterk staan, terwijl het defensief soms nog wankel was. Het was een leuke en faire match. We zitten met een piepjonge en smalle kern en het gebeurt dat ik zelf inspring als speler. Ik ben steeds blijven minivoetballen, maar een volledige comeback op het veld overweeg ik momenteel niet. Tegen Alveringem stond ik centraal achterin. Ook Karel Ternier werd opgetrommeld voor deze wedstrijd en hij scoorde in de laatste minuut op de typische Ternier-wijze. Naar binnen komen en de bal in de verste hoek wegleggen. Een speler als Karel is van goudwaarde voor onze youngsters. Het is echter niet de bedoeling dat hij elke week zal meedoen.”

Twee toppers

De komende twee matchen krijgen ze de twee sterkste ploegen uit de reeks op hun bord: JV Lo-Reninge en FA Nieuwpoort A. “Er zijn wat afwezigen bij de A-ploeg door schorsing, dus we zullen enkele spelers afstaan. Toch zijn we gemotiveerd om beter te doen dan tijdens de heenronde. Toen verloren we twee keer kansloos. We spelen zonder druk en gaan alles geven. De match in Nieuwpoort is speciaal voor mij, want ik heb daar een verleden als speler en jeugdtrainer.”

Verlengd verblijf

Lars, in het dagelijks leven actief als leerkracht, blijft ook volgend seizoen op post. “Ik was al meer dan tien jaar jeugdtrainer. Nu is het vooral een leerjaar, volgend jaar willen we een stap vooruit zetten. De samenwerking met Marc Dawyndt verloopt uitstekend. Het is de bedoeling om de A-ploeg breder te maken zodat er minder verschuivingen zullen zijn vanuit onze ploeg.” (API)

Zaterdag 8 februari om 19.30 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke B – JV Lo-Reninge