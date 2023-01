KV Koksijde-Oostduinkerke (4A) start straks met een B-ploeg

KV Koksijde-Oostduinkerke zal volgend seizoen met twee seniorploegen aantreden in de provinciale reeksen. “Elke voetballer uit Koksijde moet de kans krijgen om in zijn eigen gemeente te voetballen”, legt Marc Dawyndt uit.

“We zijn hier eigenlijk al een tijdje mee bezig”, vertelt Marc Dawyndt, zelf trainer van de A-ploeg.

U17-team

“Verschillende jongens van het U17-team stromen volgend seizoen door naar de beloften. Om te vermijden dat spelers die al even bij de beloften aantreden naar een andere club zouden vertrekken, dachten we dat het goed was om met een B-elftal in vierde provinciale aan te treden.”

“Op termijn willen we dat elke voetballer die in Koksijde woont, de kans krijgt om in de eigen gemeente zijn favoriete hobby te beoefenen. Voor het A-team heeft deze ingreep geen enkele consequentie. Er zijn nog clubs die met twee ploegen in dezelfde reeks spelen.”

Promotie?

Uiteraard zou de coach van het A-team zijn ploeg graag zien promoveren. “Het ideale scenario is natuurlijk dat ik met mijn team over enkele maanden de promotie kan vieren, maar zover zijn we nog niet. Iedereen schuift ons naar voren als de gedoodverfde titelfavoriet.”

“Hierdoor is elke ploeg waar we tegen uitkomen extra gemotiveerd om ons een hak te zetten. Het seizoen is nog lang en vooral in uitwedstrijden hebben we het vaak moeilijk om onze wil op te dringen”, aldus Dawyndt.

Pak ervaring

Lang heeft de club niet moeten zoeken naar een coach voor het B-team. “Ik heb het bestuur geadviseerd om T2 Halim Zouber een kans te geven. Geert Decoene wordt volgend seizoen mijn assistent.”

“Met hem halen we een pak ervaring in huis. Nu we de oprichting van een B-ploeg aangekondigd hebben, is het belangrijk om ons verder te concentreren op dit seizoen. Promotie is nog altijd het doel.” (PDC)