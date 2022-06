Kurt Herman (FCE Kuurne) heeft er een goed seizoen op zitten: “Bij ons primeert de eigen jeugd”

FCE Kuurne deed de voorbije competitie mee voor de prijzen, maar slaagde er in de eindronde niet in om de kers op te taart te zetten. Kuurne moest even slikken, maar er moet meer gebeuren om het wit-blauwe bestuur van zijn melk te krijgen. Komend seizoen staat FCE Kuurne in vierde provinciale met twee ploegen aan de aftrap.

FCE Kuurne heeft er een goed seizoen opzitten. De jongens van T1 Davy Vangheluwe eindigden als vijfde, geraakten in de eindronde niet voorbij Jong Helkijn. De gemiste kans op promotie naar derde provinciale zorgde kortstondig voor wat ontgoocheling. Maar het Kuurnse bestuur bleef niet lang bij de pakken zitten. Het brengt komend seizoen in vierde provinciale twee ploegen aan de aftrap. “Weliswaar niet in dezelfde reeks”, voegt sportief verantwoordelijke Kurt Herman er aan toe. “Momenteel zijn we al volop aan het werken naar dat volgende seizoen toe. Om onze eigen jongeren meer kansen te geven, hen volledig te laten ontplooien, komen we straks met een B-ploeg aan de aftrap. In vierde provinciale mag een club over twee ploegen beschikken. Onze U-21 behoort al meerdere seizoenen tot de beste van de klas in de provinciale reeksen. Ze hadden er niets meer te leren. Precies om die jongens nog beter te maken, wordt straks onder mijn leiding met een B-ploeg gestart. Veel van die jonge gasten trainden nu al mee met onze A-kern, haalden speelminuten of zaten al meerdere keren op de bank. Bij hun reeks U21 hadden ze niets meer te zoeken. Ook de verre verplaatsingen waren niet bevorderlijk voor het enthousiasme.”

De jongeren beter en rijper maken is uiteindelijk dé doelstelling

Twee ploegen in lijn brengen voor een bescheiden club als FCE Kuurne is niet niks. “Aan jeugdspelers hebben we geen gebrek”, reageert Kurt Herman. “En er zit wel degelijk veel jeugdig talent aan te komen. Ik kan het weten, want ik werk al enkele jaren met die jongens.”

Talenten

“In vierde provinciale zullen die jonge talenten meer tot hun recht komen. Voor hen wordt het een uitstekende leerschool om alsnog stappen te zetten. Met onze B-ploeg gaan we vooraf niet van de daken schreeuwen dat we een hoofdrol willen vertolken. De jongeren beter en rijper maken is uiteindelijk dé doelstelling. Maar daarom moeten we nog niet het kneusje van de klas worden. Onze thuiswedstrijden, zowel voor de A- als B-ploeg, willen we op zaterdagavond spelen. Het wordt nu afwachten wie straks onze tegenstanders worden. In elk geval, met deze B-ploeg blijven we trouw aan onze doelstelling: onze eigen jongeren alle kansen geven. Bij FCE Kuurne primeert de eigen jeugd. Een belofte die we hard maken”, besluit Kurt Herman. (AVW)