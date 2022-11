Kevin Ramboer (SVD Kortemark – 4A): “Eerst supporteren voor de Rode Duivels, daarna zelf winnen”

Met 9 op 9 is SVD Kortemark aan een sterk reeksje bezig. Komende zondag, net na de match van onze Rode Duivels tegen Marokko, hoopt blauw-geel op z’n elan verder te gaan.

Een vijfde plaats met 21 punten is een mooi tussentijds rapport voor het vernieuwde SVD Kortemark. “Het loopt lekker”, glundert doelman Kevin Ramboer. “Zeker na zeges tegen Nieuwpoort en Koksijde-Oostduinkerke, twee ploegen in de top drie. Ik heb dan ook het gevoel dat we met deze groep alles kunnen bereiken. Het is een topbende met een schitterende mentaliteit. Ontzettend fijn om bij zo’n groep te mogen spelen.”

De 29-jarige Keiemnaar maakte pas een viertal weken geleden de overstap naar Kortemark. Een opvallende transfer, zo midden in het seizoen. “Na een voorbereiding bij mijn ex-club Houthulst wist ik dat mijn verhaal daar over was. Samen met het bestuur en de trainers heb ik dan ook beslist om daar te stoppen. Via Yuno Trouvilliers en Martin Volcke ben ik uiteindelijk bij Kortemark terecht gekomen.”

Ramboer hoopt de sterke lijn van de eerste weken door te trekken in Gistel, een match die zondag vlak na de partij van de Rode Duivels tegen Marokko wordt gespeeld. “Slechte timing? Nu we net in de goede flow zitten, is het misschien beter dat we verder kunnen spelen. Ik denk trouwens dat iedereen aanwezig zal zijn, Rode Duivels of niet. We kunnen misschien zelfs wat vroeger samenkomen om als groep voor onze nationale ploeg te supporteren. Daarna kunnen we alles geven om zelf de overwinning binnen te slepen.” (SB)

Zondag 27 november om 17.30 uur: KEG Gistel – Kortemark.