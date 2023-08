Kenny Wittesaele start als T1 bij KEG Gistel (4A)

Kenny Wittesaele had een vruchtbare carrière als scorende spits bij WS Adinkerke, KWS Oudenburg, VV Oostduinkerke, KEG Gistel en Eendracht De Haan, en was zeven jaar trainer bij WS Bulskamp en Vamos Zandvoorde. De 40-jarige Zandvoordenaar start komend seizoen als trainer bij KEG Gistel.

Zijn aanstelling was heel vroeg in het seizoen en zo kon hij de kat uit de boom kijken voor de samenstelling van de spelersgroep voor het seizoen 2023-2024.

“Samen met mijn assistent-trainer Dieter Tack, die ook gerechtigd correspondent is van de club, kan ik beschikken over 40 spelers voor fanions en reserven”, legt Wittesaele uit.

Versterking

“Deze spelersgroep wordt samengesteld uit blijvers van vorig seizoen, jong talent uit U19 en U17 met nog een aantal nieuwkomers. We willen de kop spelen in vierde provinciale en daarom is het belangrijk dat we versterking hebben bijgehaald in de drie linies. Sam Vanthomme is een betrouwbare doelman. Verdedigers Dieter Lapeire en Jarne De Block zijn teruggekeerd van KWS Oudenburg en vooraan kunnen we rekenen op de trefzekerheid van Laurens Desot, vorig seizoen actief bij Beaufort Middelkerke. We hebben al vijf wedstrijden gespeeld, waarvan drie met een zege. Vorige zondag moesten we, na een goede prestatie, met 0-1 het onderspit delven tegen Veldegem. Voor aanvang van de competitie, met een match tegen Jonkershove, spelen we nog een vijftal oefenwedstrijden. Bedoeling is dat we tegen eind augustus, begin september een type-ploeg kunnen opstellen die met kans op slagen kan meestrijden voor de prijzen. Vierde provinciale mag zeker niet onderschat worden. De ploegen die technisch tekort schieten, proberen dat te compenseren met een grote inzet. Dat betekent dat er elke zondag of zaterdag op het scherp van de snee moet geknokt worden voor de punten. Winnen of verliezen hangt soms af van details. Attent zijn is de boodschap!” (FRO)