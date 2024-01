Kenny Wittesaele lonkt naar eindronde voor KEG Gistel (4A)

KEG Gistel is dankzij de nipte zege van vorig weekend tegen Racing De Panne goed begonnen aan het tweede deel van de competitie. De jongens van coach Kenny Wittesaele (41) lijken klaar om een ticket voor de eindronde veilig te stellen.

“Ik ben best tevreden over onze heenronde”, zegt Wittesaele. “We doen het beter dan verwacht. Niemand had een eindrondeticket vooropgesteld. Als je halverwege het seizoen op de vierde plaats staat, mag je stilletjes aan beginnen dromen van die nacompetitie. KV Koksijde-Oostduinkerke en FA Nieuwpoort zijn een klasse te sterk, maar alle andere ploegen kunnen we aan. Ik ben blij met de zege van vorig weekend, want voor de winterstop kende mijn team een terugval. Als we bovenaan willen blijven meedraaien, is het kwestie om vooral tegen ploegen uit de rechterkolom niet te verliezen.”

Qua organisatie staat het team op punt: amper vijftien tegendoelpunten in zestien wedstrijden is een mooi rapport.

“Scoren blijft ons grootste probleem, want er loopt geen echte goaltjesdief in mijn ploeg. Eén doelpunt scoren zal niet altijd voldoende zijn om te winnen, en dat kan een probleem worden. Nog een werkpunt: soms starten we niet scherp genoeg. Er wachten ons de komende weken enkele moeilijke wedstrijden, en daarna zullen we weten of we echt kunnen meedoen voor die eindronde. Als belangrijkste concurrenten zie ik vooral FA Nieuwpoort, JV Lo-Reninge en KSV Bredene B. Het wordt nog heel spannend.”

Iedereen aan boord

In de bestuurskamer is de voorbereiding van het seizoen 2024-2025 al volop aan de gang. “Alle spelers hebben bijgetekend en er hebben ook al twee nieuwe jongens hun handtekening gezet. De groep hangt heel goed aan elkaar en het was belangrijk om iedereen aan boord te houden. Ik denk wel dat we ook in een hogere reeks geen slecht figuur zouden slaan”, besluit Kenny Wittesaele. (PDC)

Zaterdag 13 januari om 20 uur: KEG Gistel – Dosko Beveren B.