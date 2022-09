KEG Gistel viert op 1 oktober 100ste verjaardag: Club met veel ambitie voor de toekomst

Op zaterdag 1 oktober viert KEG Gistel het 100-jarig bestaan van de club. Na moeilijke tijden werd de volledige werking, met eerste ploeg dit seizoen weer opgestart. Het nieuwe bestuur is vastbesloten om de club zijn goede naam en faam uit het verleden terug te geven. Uiteraard mocht de 100ste verjaardag van KEG Gistel zomaar niet passeren.

Voorzitter Johan Dierendonck kijkt met ambitie de toekomst tegemoet. “Bedoeling is dat we op zaterdag 1 oktober ons eeuwfeest dik in de verf zetten. We zijn er fier dat we één van de oudste verenigingen van de stad Gistel zijn. Het feestprogramma start in de namiddag met jeugdderby’s tegen SK Snaaskerke en SV Bredene, twee buurploegen. Aansluitend organiseren we een reüniewedstrijd, oud-spelers van KE Gistel tegen oud-spelers SK Snaaskerke. Het wordt een leuke pot voetbal van 2 keer 25 minuten. Er zijn heel wat namen aangekondigd van ‘oude krakers’ en we houden het bij een leuke, amusante en sportieve happening op het veld. Zelf heb ik ook ooit het doel verdedigd van KEG. Voorlopig heb ik nog niets beslist omtrent mijn deelname. Bij mijn vorig optreden heb ik een spierscheurtje opgelopen en ik neem liever geen risico’s”, vertelt Johan.

Happy hour

Na de showmatch volgt een uitgebreide receptie met oudgedienden, genodigden en supporters, waaronder het stadsbestuur. “Tegelijkertijd is er een happy hour voor alle aanwezigen, een hapje en een drankje voor iedereen! ’s Avonds zijn er nog optredens in onze kantine van twee live bands Van Camp & Moens en The Moonlovers, gevolgd door ambiance met DJ Chicon.”

“We hopen veel KEG-fans en onze 130 leden – dat zijn nu toch weer acht jeugdploegen en twee seniorenploegen, beloften en eerste ploeg – samen met hun familie te verwelkomen op ons eeuwfeest. KEG Gistel heeft weer de wind in de zeilen en we kijken uit naar de volgende decennia!”