KEG Gistel (4A) kiest T1 voor volgend seizoen: “Promotie naar derde is streefdoel”

Na een sabbatjaar zonder eerste ploeg in de provinciale competitie, nam KEG Gistel een nieuwe start in vierde provinciale A. Het trainersduo Hendrik Anckaert-Zbiegniew Swiete moest de club, met een rijk verleden tot in vierde nationale, weer naar de linkerkolom loodsen in de laagste provinciale reeks.

Eén en ander liep verkeerd en nog voor de jaarwisseling nam de tandem Jan David-Colin Coenije de fakkel over. Na nieuwjaar bleef alleen Colin de sportieve teugels in handen houden. Resultaten bleven uit. Het bestuur koos intussen al een nieuwe trainer voor volgend seizoen. De keuze viel op gewezen KEG-speler, ervaren spits en trainer, Zandvoordenaar Kenny Wittesaele. De ex-spits van KEG Gistel De Haan en WS Adinkerke, en ex-trainer van Vamos Zandvoorde heeft al meerdere transfers afgesloten. Hij heeft nog enkele maanden tijd om een nieuwe spelersgroep te vormen die KEG Gistel weer op de West-Vlaamse kaart kan zetten.

Gloriejaren

“Voorzitter Johan Dierendonck is een goede vriend. Hij heeft mij gevraagd om volgend seizoen trainer te worden bij KEG Gistel en de club opnieuw te lanceren”, zegt Kenny Wittesaele (40).

“Als speler van KEG heb ik hier drie mooie seizoenen beleefd en dat zindert na. Ik kon het aanbod moeilijk weigeren. De club beschikt over een hard werkend bestuur dat heimwee heeft naar de gloriejaren van KEG in het provinciaal voetbal en de club nieuw leven wil inblazen. Ik krijg carte blanche om een sterke spelersgroep samen te stellen. De club is gezond, heeft een mooie structuur en ik kan beschikken over een ideale accommodatie. De eerste contacten met nieuwe spelers verlopen uitstekend en het is nu al zeker dat KEG sterker voor de dag zal komen, met meer mogelijkheden om mee te strijden voor de prijzen en een eventuele promotie naar derde”, aldus nog Kenny Wittesaele.