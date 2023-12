KEG Gistel (4A) blijft bovenaan meedraaien

In vierde provinciale A blijven de rood-witten van coach Kenny Wittesaele bovenaan vlot meedraaien. Enkel het ongenaakbare KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) en FA Nieuwpoort staan hoger gerangschikt. Komend weekend wacht een moeilijke verplaatsing naar Nieuwpoort.

Topscorer Marc Valcke (33) was vorig weekend wegens ziekte afwezig, maar hoopt uiteraard om erbij te zijn voor de klepper tegen FA Nieuwpoort. “Toen ik hier tekende dacht ik niet dat we het zo goed zouden doen. Eigenlijk hebben we tot op heden enkel in KVKO onze meerdere moeten erkennen. Die ploeg hoort niet thuis in vierde provinciale. Ik denk dat ze zelfs in tweede provinciale vlot zouden meedraaien. Ik ken enkele jongens tegen wie we komend weekend spelen. Het is aan ons om te bewijzen dat we niet toevallig op die mooie derde plaats staan. Scherp verdedigen en elke kans benutten zal nodig zijn om FA Nieuwpoort te verslaan.”

Goede samenwerking

De ervaren goalgetter, die al in verschillende ploegen uit de regio speelde, looft de goede samenwerking tussen de coach en de voorzitter van K. E. G. Gistel. “Enerzijds is het leuk om vast te stellen dat onze coach dezelfde visie deelt als de preses van de club, maar anderzijds krijgt hij ook alle kansen om een nieuwe ploeg uit te bouwen. In het tussenseizoen kwamen een hele resem nieuwe spelers de ploeg versterken. Het is de verdienste van onze coach dat hij erin slaagt om een sterk geheel te smeden. Hij kent de meeste jongens die werden binnengehaald en heeft een duidelijk zicht op de kwaliteiten van zijn spelers.”

Marc Valcke is aan zijn laatste seizoen als voetballer bezig. “Ik hoop dat we de eindronde halen. Als we eind februari nog bovenaan meedraaien, moeten we er voluit voor gaan. Het zou een mooie afsluiter zijn van mijn voetbalcarrière. We mogen echter niet te snel denken dat de buit al binnen is. Tegen ploegen die achter ons staan in de rangschikking moeten we ook scherp zijn. Laten we nog niet te ver vooruitkijken en nu focussen op de drie wedstrijden die ons nog resten voor de winterstop.” (PDC)

Zaterdag 2 december om 19.30 uur: FA Nieuwpoort – KEG Gistel.