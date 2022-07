KE Gistel neemt herstart in vierde provinciale: Ambitie voor eerste kolom

KE Gistel, de club die ooit furore maakte in vierde klasse, zal, na een overgangsseizoen met een nieuw, dynamisch bestuur en een gezonde jeugdwerking, een nieuwe start nemen met een eerste ploeg in vierde provinciale.

Op vrijdagavond 1 juli werden de spelers voor A en B-elftal samen geroepen in de kantine. Voorzitter Johan Dierendonck onderstreepte dat de club voor een nieuwe start staat.

“Het is de ambitie om de rood-witte kleuren van KEG weer alle eer aan te doen en, dankzij inzet, teamspirit en discipline, een plaatsje af te dwingen in de eerste kolom. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om met de club een nieuwe doorstart te realiseren. Het terrein met nieuwe sponsor-boarding ligt er uitstekend bij. Het is nu het werk van de spelers om KEG weer op de voetbalkaart te zetten.”

KE Gistel zal geleid worden door trainers Henrik Anckaert, Zbiegniew Swietek (ex-KVO) en Colin Coenye. Voor de beker van West-Vlaanderen speelt KE Gistel thuis de buren: Vamos Zandvoorde ((31/7) en KWS Oudenburg (14/8).

Op 27 augustus viert KE Gistel het 100-jarig bestaan van de club met een volksfeest, een reünie wedstrijd onder oud-spelers, veel muziek en een grote receptie. (FRO)