Karel Ternier (KVKO – 4A): “Ook buitenshuis geen punten meer laten liggen”

Na een relatief korte winterstop staat zondag voor KV Koksijde-Oostduinkerke al de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar op het programma. Het is niet onmiddellijk een topaffiche, want hekkensluiter WS Bulskamp komt op bezoek.

“Het is misschien geen slechte zaak dat we na de eindejaarsfeesten niet onmiddellijk tegen een sterke tegenstander aan de bak moeten”, geeft Karel Ternier (38) eerlijk toe.

“Ik onderschat niemand, maar komend weekend mogen we niet onderuitgaan. Het zal in de terugronde trouwens heel belangrijk zijn om ook op verplaatsing geen punten meer te laten liggen.”

“Elke tegenstander wil het ons moeilijk maken, want ze kennen onze ambities. Er zijn echter verschillende ploegen die ook graag willen promoveren. NSVD Handzame, WS Adinkerke en Beaufort Middelkerke zijn ook heel goed bezig en zullen extra gemotiveerd zijn als ze tegen ons moeten spelen.”

“We moeten echter enkel met onszelf bezig zijn en iet verder kijken dan de volgende wedstrijd. We hebben een goeie ploeg met jongens die een hoger niveau zeker aankunnen. Iedereen is klaar voor een stapje hogerop. Zelf voel ik me ook prima en ik amuseer me op het veld”, besluit Karel Ternier.

(PDC/foto MG)