Karel Ternier (38) beklaagt zich rentree bij KVKO nog lang niet: “Ik wil me amuseren. En scoren”

KV Koksijde-Oostduinkerke (KVKO) is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Na zes op zes in de eerste twee wedstrijden stuurde het team van coach Marc Dawyndt vorig weekend VV Koekelare B met een pandoering terug naar huis. Ouderdomsdeken Karel Ternier (38) scoorde een van de tien doelpunten. Hij pikt regelmatig zijn goaltje mee en speelt een belangrijke rol in de ploeg. “Plezier beleven aan mijn hobby is het belangrijkste. Het geld is meegenomen.”

Koksijdenaar Karel Ternier is voor de voetbalkenner in de regio geen onbekende. Op de voetbalwebsite Transfermarkt staat aangegeven dat hij in juli 2021 een punt zette achter zijn spelerscarrière, maar niets is minder waar. De pocket-aanvaller, die meer dan tien jaar geleden nog het mooie weer maakte in tweede nationale bij het teloorgegane VV Coxyde, heeft eind vorig jaar de voetbalschoenen opnieuw aangebonden.

Overlegd met vrouw

“Ik had weer goesting om het veld te staan”, vertelt hij. “Ik was enkele keren naar een wedstrijd van KVKO gaan kijken en coach Marc Dawyndt – die ik goed ken – vroeg me of ik geen zin had om weer op een voetbalveld te staan. Ik heb even getwijfeld, want ik wou niet opnieuw gaan sjotten zonder de toestemming van mijn vrouw. Ze had zich de voorbije jaren al veel en vaak weggecijferd voor mijn hobby, en ik wou zeker niet herbeginnen als dat zij dat niet zag zitten.”

“Uiteindelijk bleek dat ook zij blij was dat ik iets kon doen voor de club van de gemeente waar we wonen. KVKO hoort niet thuis in vierde provinciale en misschien kan ik mijn steentje bijdragen om weer hogerop te helpen.”

Eigenlijk is Karel Ternier geen échte Koksijdenaar, want hij is geboren in Nieuwpoort.

“Ik ben wel een echte jongen van de kust. Ik zou niet kunnen aarden in een grootstad als Brussel of Antwerpen. Zelfs Oostende vind ik op sommige dagen al veel te druk. Mijn ouders verhuurden strandcabines en ik heb mijn hele jeugd aan de kust doorgebracht. Nu kom ik in de zomermaanden nog maar weinig op het strand, want het is er veel te druk. Enkel om mijn conditie te onderhouden ga ik af en toe lopen in het zand.”

Vriendschap in team

Karel Ternier voetbalde niet enkel bij VV Coxyde, maar was ook jaren als vinnige rechtsbuiten een vaste waarde bij SV Diksmuide, KVK Westhoek en SV Nieuwpoort.

“Ik kan tevreden terugblikken op mijn voetbalcarrière. Vooral de periode bij VV Coxyde zal ik niet snel vergeten. We werden kampioen in derde afdeling en promoveerden naar tweede. Dat was wel een beetje te hoog gegrepen voor de groep en voor mezelf, en we degradeerden al na één jaar. Ook bij SV Diksmuide kende ik heel mooie jaren. Ik leerde daar het belang van vriendschap binnen het team. We vormden een hechte groep en gingen door het vuur voor elkaar. Ik hou nog enkele goeie vrienden over aan mijn passage bij SV Diksmuide.”

De voetballerij heeft de Koksijdenaar geen windeieren gelegd. “Iedereen weet dat het niet goedkoop is om een huis te kopen aan de kust. Het geld dat ik met voetballen heb verdiend, heeft ons geholpen om die droom te verwezenlijken. Behalve tijdens mijn laatste periode bij SV Nieuwpoort, heb ik me nooit door de centen laten leiden om ergens mijn handtekening te zetten. Plezier beleven aan mijn hobby was het belangrijkste, en wat ik verdiende was mooi meegenomen.”

Kinesist in KEI

Karel Ternier woont niet enkel in Koksijde, hij werkt er ook, als kinesist in het revalidatieziekenhuis KEI. Op de vraag of hij droomt om ooit als kinesist aan de slag te gaan bij een grote voetbalclub als Club Brugge, antwoordt hij zonder omwegen dat dat eigenlijk zo goed als onmogelijk is.

“Ik ben door de jaren heen gespecialiseerd geraakt in de behandeling van hart- en longaandoeningen, en daarmee kan ik weinig aanvangen bij een sportclub. Af en toe geef ik bij KVKO al eens een tip aan een jongen die om raad vraagt, en regelmatig help ik bij het plaatsen van een tape bij een medespeler, maar verder gaat mijn expertise niet op het domein van sportkine.”

“Ik zie me na mijn voetbalcarrière ook geen trainer worden. Voorlopig ben ik daar allemaal niet mee bezig. Ik wil me vooral amuseren en veel doelpunten maken voor mijn ploeg”, besluit Karel Ternier. (PDC)