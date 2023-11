Kapitein Laurens Desot wil met KEG Gistel stunten tegen leider KV Koksijde-Oostduinkerke

KEG Gistel heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar dit seizoen draaien de rood-witten vlot mee in de bovenste regionen van de rangschikking. Zondag staat een topaffiche tegen leider KV Koksijde-Oostduinkerke op het programma van kapitein Laurens Desot en zijn ploeggenoten.

“Ik ben een van de vele spelers die in het tussenseizoen naar deze club verhuisde. De vijf voorbije seizoen voetbalde ik bij FC Beaufort Middelkerke, maar het project van Gistel sprak me aan en ik besloot om mijn voetgeluk hier te zoeken. De club heeft duidelijk de ambitie om de komende jaren een stap hogerop te zetten, anders haal je geen hele resem goeie spelers en een ambitieuze coach binnen. Ook hun toekomstvisie getuigt van een realistische en planmatige aanpak.”

Serieuze waardemeter

De resultaten van KEG Gistel in de voorbije tien wedstrijden bewijzen dat de club op de goede weg is om een rol van betekenis te spelen in de titelstrijd in vierde provinciale A. “Onze uitschuiver tegen mijn ex-ploeg is onze enige nederlaag van het seizoen”, gaat Desot verder.

“De komende weken worden heel belangrijk om onze ambities voor de rest van het seizoen te bepalen. De wedstrijd van komend weekend tegen KV Koksijde-Oostduinkerke wordt een serieuze waardemeter, want de kustjongens zijn de uitgesproken titelfavoriet van de reeks. Enkele weken later moeten we naar FA Nieuwpoort dat ook voluit voor de titel gaat. Als we na die wedstrijd nog steeds in de top vier staan, moeten we voluit voor een eindrondeticket gaan.”

Nacompetitie

Deelname aan de nacompetitie is ook de ambitie van het bestuur van KEG Gistel en dat weet Laurens Desot uiteraard ook. “Deze club bouwt aan een nieuw project en is ambitieus, maar iedereen beseft maar al te goed dat in deze reeks heel veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden en er moet elke week geknokt worden. De sfeer in de ploeg zit goed en we brengen attractief voetbal. Hopelijk slagen we er zondag in om de leider een pad in de korf te leggen, want bij hen is het van moeten. Als we winnen tegen hen is het een stunt van formaat, maar als we verliezen is dat zeker geen ramp.”