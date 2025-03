Joy Alleman bezig aan laatste weken bij Brielen Sport (4A)

Twintig jaar, zo lang maakt de 37-jarige Joy Alleman al deel uit van de A-kern van Brielen Sport. Al enkele seizoenen twijfelde hij om een punt te zetten achter zijn actieve carrière, maar nu is het definitief. Hij kiest voor meer tijd voor het gezin, maar wil in schoonheid eindigen.

“Na onze gewonnen wedstrijd van vorig weekend bij rechtstreeks concurrent VVG Alveringem zijn we nu wel bijna honderd procent zeker van eindronde”, vertelt de vertegenwoordiger. “Het was trouwens ook één van onze beste wedstrijden tot nu, toch zeker in de eerste helft. De 3-5-eindcijfers bewijzen dat we net iets beter waren dan de thuisploeg. Voor de titel zullen we net iets tekort komen. Daarvoor is FA Nieuwpoort te sterk dit seizoen, maar ook JV Lo-Reninge maakte tegen ons telkens een goeie beurt en staat niet onterecht op de tweede plaats. Zij zullen in de eindronde wellicht de te duchten tegenstander worden, maar wij willen ook absoluut snel terugkeren naar derde provinciale. We missen dit seizoen immers de vele derby’s.”

In het bestuur

Mocht Brielen Sport straks de poort naar derde provinciale open beuken, dan zal het in die hogere reeks geen beroep meer kunnen doen op de trouwe kapitein. “Na twintig jaar in de eerste ploeg heb ik enkele weken geleden inderdaad beslist om straks te kappen bij de hoofdmacht. Het is tijd voor nog meer aandacht voor mijn gezin en vriendin, maar ik stap nog niet definitief uit het voetbalwereldje. Ik zal mij in de toekomst nog meer profileren als de assistent van onze jeugdcoördinator en ik zal ook meer taken opnemen in het hoofdbestuur. Zelf zal ik ook geregeld wel nog eens een balletje trappen bij de B-reserven, maar zonder nog te moeten trainen.”

Op zondag 27 april speelt Joy Alleman dus zijn laatste officiële competitiewedstrijd tegen JV Lo-Reninge. “Ook Dylan Delrue stopt dan na tien seizoenen bij de hoofdmacht. We gaan er iets moois van maken, wat niet belet dat we ook nog aan de eindronde zullen deelnemen en daarin ook hopelijk de promotie kunnen afdwingen.” (SBR)

Zondag 23 maart om 15 uur: Brielen Sport – KV Koksijde-Oostduinkerke B.