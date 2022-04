Jorick Willaert en KVP Gits (4A) maken zich op voor beslissend titelduel: “Onverwacht, maar we verdienen het”

De ongemeen spannende titelstrijd in 4A valt zondagmiddag in een definitieve plooi. KVP Gits heeft het lot in eigen handen. Met een zege op Beaufort Middelkerke is de titel voor de manschappen van Ringo Taillieu een feit. De rol en het verhaal van de 27-jarige Jorick Willaert daarin is vrij opmerkelijk.

“Het begon eind januari in Lo-Reninge”, opent doelman Jorick Willaert die inmiddels een veldspeler is. “Onze doelman Detlef Deceuninck had toen een coronabesmetting waardoor ik die wedstrijd keepte. De volgende week was hij opnieuw onzeker waardoor ik op de bank plaatsnam als reservekeeper, maar ik kan tegelijk invallen als aanvaller.”

En dat legde Willaert zeker geen windeieren, de afgelopen wedstrijden was hij erg belangrijk voor zijn ploeg. “Op KVKO scoorde ik vijf minuten voor tijd de 3-3, dat zou eventueel de goal van de titel kunnen geweest zijn. Tegen Kortemark B scoorde ik ook als invaller en vorige week gaf ik twee assists. Ik word binnen de ploeg al de supersub genoemd, het is plezant dat ik zoveel vertrouwen krijg van de ploeg. Het laatste kwartier kan ik zondag opnieuw het geheime wapen worden.”

Eenvoudig is de opdracht zondag niet. Beaufort Middelkerke staat op de derde plaats en won zijn zes laatste competitiewedstrijden. Bovendien scoorden ze al meer dan 100 doelpunten. “Het wordt een heel moeilijke tegenstander, dat beseffen we ook. Maar het gevoel is goed. Er is geen stress aanwezig in de ploeg. We hebben een vaste bende waarin iedereen vecht voor elkaar. Op cadeaus van Ichtegem moeten we niet rekenen, want zij spelen tegen de laatste in de stand, we zullen het dus zelf moeten waarmaken.”

Normaal in buitenland

Dat Willaert er zondag bij kan zijn, is ook eerder toevallig. Hij werkt als industriële elektricien vaak in het buitenland. “Normaal moest ik maandag aanzetten naar Madrid, maar aangezien niet al het materiaal binnen is, is dit uitgesteld tot volgende week dinsdag. Zo kan ik toch de titelstrijd meevolgen.”

Het feit dat Gits nog steeds meedoet voor de titel is op zich al een klein mirakel. Met Nieuwjaar bedroeg de achterstand op Ichtegem maar liefst acht punten. “De titel leefde toen niet echt in de groep. De eindronde leek toen het hoogst haalbare. Ik had nooit gedacht dat we in deze situatie zouden geraken, maar het is prachtig. Het zou fantastisch zijn om die titel binnen te halen, we verdienen het ook. Zondag moeten we enkel naar onszelf kijken”, besluit Jorick Willaert.

