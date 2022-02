Jordy Timperman (WS Zarren-4A): “Volgend seizoen top vijf”

Voor volgend seizoen is het huiswerk van WS Zarren bijna klaar. Kenneth Castelein en Thomas Pattyn (Houthulst), Aaron Steenkiste en Vince Decraemer (Beaufort), Kenny Sneyaert en Frederic Butaye (Keiem) zijn de nieuwkomers.

Het team van trainer Jurgen Vanoverbeke – hij verlengde voor volgend seizoen, maar ziet assistent Tom Sinnaeve vertrekken – beleeft een ietwat grijs seizoen. De sprong naar de top vijf zit er niet meer in. Tenzij bij een bijna perfecte terugronde. En enkel Lo-Reninge kan Zarren nog van plaats acht houden. Bij Nieuwkapelle, een club uit de bodem van het klassement, werd met 2-4 gewonnen. De eerste zege van het jaar. Onder meer dankzij drie goals van Jordy Timperman.

“Makkelijk was het niet, want de thuisploeg speelde met vijf verdedigers”, vertelt Timperman. “Een opening vinden was niet eenvoudig. Op corner kon ik met het hoofd de score openen. Mijn tweede goal kwam er na een diepe bal waarbij ik de uitgelopen keeper kon lobben. Bij mijn derde treffer kon ik twee verdedigers uitkappen en de bal door de benen van de keeper schuiven. Mijn broer Jody scoorde met een rechtstreekse vrije trap. Normaal neem ik zulke standaardsituaties voor mijn rekening, maar ik was net aangetrapt.”

Blijven

Jordy Timperman zit intussen aan vijftien doelpunten. Een scorende spits loopt in de kijker. Toch blijft de kerel uit Houthulst, die deze week 23 werd, volgend seizoen bij Zarren. “Drie vierde van de ploeg blijft, enkele spelers gaan stoppen”, verwijst Timperman naar kapitein Arne Wittouck, Willem Verhofstadt en Jonas Vanderniepen. “De club deed een paar goeie transfers. Voor mij een voorwaarde om te blijven. Volgend seizoen mogen we mikken naar een plaats in de top vijf en de eindronde.”

(HF)