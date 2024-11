“In afwachting neemt T2 Hans Claeys over”: RC De Panne (4A) is op zoek naar nieuwe trainer

Vierdeprovincialer RC De Panne kende niet de seizoensstart die ze voor ogen hadden. Met 7 op 27 staan ze op een voorlopige 12de plaats. Intussen zette trainer Steven Moors een stap opzij en zoekt de club een nieuwe trainer.

“In afwachting van een nieuwe coach neemt Hans Claeys over”, geeft voorzitter Jelle Van Camp (43) mee. “Steven Moors begon het seizoen als T1, maar zette in onderling overleg en op een vriendschappelijke manier een stap opzij. Steven zat tegen WS Bulskamp voor het laatst op de bank. Die match wonnen we wel, maar het leek ons nodig om de spelersgroep wakker te schudden na een moeilijke start. Het had meteen effect, want we wonnen op het veld van het toen nog ongeslagen Lo-Reninge. Steven blijft trouwens actief als bestuurslid. Hans Claeys is interim-trainer tot er een nieuwe T1 is. Die zoektocht loopt, maar voorlopig is er nog geen witte rook.”

Hele jonge groep

RC De Panne begon met 1 op 18. Intussen staat het puntentotaal op zeven eenheden. “We beschikken over een hele jonge groep, met zowat 90 procent eigen jeugd. Vooraf hadden we als bestuur een top vijf voor ogen. We hadden wel een moeilijke start verwacht gezien de zware kalender in de beginweken. In de voorbereiding merkten we dat een aantal jongens te vaak afwezig waren door examens of vakanties. Misschien is dat een deel van de verklaring waarom we minder dan verwacht uit de startblokken schoten. Toch blijft iedereen positief en we geloven nog steeds in een kentering.”

Zaterdag verloren ze thuis met 0-3 tegen Alveringem. “We misten toen wel onze volledig centrale as. Zaterdag trekken we naar Jonkershove en recupereren we Yaro en Numa Feys en Sam Mortier. Milan Dehou, een andere bepalende speler, is nog enkele weken out”, aldus Jelle, die nu zijn tweede jaar voorzitter is. “Ik nam over van Alain Cuvelier. Ervoor zat ik al in het bestuur, maar ik ben dus vrij snel opgeklommen. Voor onze familie is RC De Panne een belangrijk deel van ons leven. Mijn zoon Quinten speelt bij de beloften en traint de U8 en U9. Ook mijn schoonbroer en schoonmoeder zijn betrokken bij de club.” (API)

Zaterdag 16 november om 18 uur: Eendracht Jonkershove RC De Panne.