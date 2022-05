Geen titel voor Ringo Taillieu en KVP Gits (4A): “We moeten ons opnieuw opladen”

De knop omdraaien heet dat dan. KVP Gits gaf op de slotspeeldag de wenkende titel nog uit handen en moet zondag al weer vol aan de bak in de eindronde om toch te promoveren. Een 3-0-nederlaag op Beaufort Middelkerke zorgde ervoor dat KVC Ichtegem in extremis met de titel ging lopen.

“We wisten dat het een moeilijke match zou worden”, verklaart coach Ringo Taillieu. “We hadden al een paar keer met de hakken over de sloot gewonnen en dan hoop je op kampioenengeluk, maar dat zat er niet in. De ontgoocheling is groot, maar je voelde al tijdens de match dat het moeilijk zou zijn.”

Duidelijke nederlaag

“De ontgoocheling zou nog groter zijn moest het mislopen in de laatste minuten, maar het werd een duidelijke nederlaag. We hebben terecht verloren. Ik vind Middelkerke een betere ploeg dan Ichtegem met heel wat jonge gasten die allemaal over zowel techniek als inzet beschikken. Ze spelen ook op kunstgras wat als thuisploeg natuurlijk een voordeel is.”

Veel tijd om over de gemiste titel te treuren is er niet, want zondag staat al de heenwedstrijd van de eindronde op het programma. Gits trekt eerst naar KVKO. “We moeten nu de klik maken. Dinsdag hebben we niet getraind en donderdag staken we de koppen bij elkaar. Als je er zo dicht bij bent, is het niet gemakkelijk maar met Nieuwjaar ging iedereen tekenen om eindronde te spelen.”

“We zijn er nu en nu moeten we ons opnieuw opladen. Ergens had ik graag terug Middelkerke gehad om revanche te nemen. KVKO is op papier de ploeg die ons het beste ligt, want in de competitie haalden we vier op zes tegen hen. Hun kunstgrasveld speelt natuurlijk in hun voordeel.”

“Bovendien is het een ploeg met bijzonder veel ambitie. Wij eindigden als beste tweede van alle reeksen dus wellicht is het bereiken van de finale al voldoende om te promoveren met al die extra stijgers die er komen.”

(JT)