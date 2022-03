FC Beaufort heeft iets recht te zetten tegen FA Nieuwpoort: “Nul op zes tegen directe concurrent? Nee, bedankt”

FC Beaufort Middelkerke ontvangt zaterdag in 4de provinciale A FA Nieuwpoort. Beide ploegen tellen 45 punten. Aan motivatie zal het niet ontbreken. Iedereen kent iedereen, als speler of als trainer. FA won de heenwedstrijd met 2-0. De Middelkerkenaars hebben iets recht te zetten.

“We staan met één voet in de eindronde. Maar één voet, dat is geen zekerheid”, zegt Kevin Schoutteet, met 24 doelpunten de topschutter van FC Beaufort.

“Vorig weekend waren we in de eerste helft tegen VK Koksijde-Oostduinkerke nergens. In de tweede helft wonnen we meer duels en hebben we de scheve 2-1 situatie gelukkig nog kunnen rechtzetten. Zelfs een 2-3 zege zat er nog in.”

“Alle ogen zijn nu gericht op de derby van zaterdag. Iedereen zal scherp staan. Ik speel tegen mijn ex-ploegmaten Denne Vandenhouweele, Dries Vandekerckhove, Joris Van Broek en Kevin Desplenter, en tegen mijn collega bij de politie, Kenji Duflou. Het wordt echt een speciale wedstrijd voor mij. Ik ben die 2-0 nederlaag in Nieuwpoort nog niet vergeten en een nul op zes tegen een rechtstreekse concurrent, nee, dat wil ik liefst niet meemaken. Ik verwacht een leuke strijd, met veel inzet van beide ploegen en goed voetbal. Wij zijn klaar voor de match van het jaar! Ik hoop dat er veel supporters afkomen en dat het een gezellige derby wordt.”

Beaufort heeft al twaalf matchen niet verloren. Het wordt een geladen wedstrijd

FA Nieuwpoorttrainer Dennis Vandenhouweele heeft een rijk verleden in het Middelkerkse voetbal. Hij was, als speler en als trainer, actief bij Davo Westende en SK Spermalie, de twee ploegen die samen FC Beaufort vormen.

“Wij hebben een leuke eerste ronde gespeeld, maar sinds nieuwjaar zit alles een beetje tegen, met veel gekwetsten, geschorsten en kansen die niet afgewerkt worden. Tegen Lo-Reninge gaven we de zege in de tweede helft uit handen.”

“We spelen straks tegen een ploeg die nu al twaalf matchen niet verloren heeft”, stelt de ‘Denne’. “FC Beaufort is in de winning mood. Voor velen is het echt een speciale match. Ik verwacht een geladen partij, waarin de vorm van de dag zal beslissen. Uiteraard zou ik, in de confrontatie met mijn ex-trainer John Vanmullem, aan het langste eind willen trekken. Het zou een opsteker zijn voor de komende weken.”

“Als we ons in de laatste wedstrijden herpakken, kunnen we nog dromen van deelname aan de eindronde. Maar goed, we maken ons geen illusies, voor ons eerste seizoen. Niets moet, alles mag!”