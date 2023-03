Fabien Desmedt (FA Nieuwpoort – 4A): “Thuismatchen tegen Zarren en KVKO worden bepalend”

FA Nieuwpoort is na de winterstop aan een indrukwekkende reeks bezig. Zeven zeges en twee gelijke spelen in negen wedstrijden zijn cijfers om van te duizelen. Toch moest de kustploeg de leidersplaats afgeven.

Het gelijkspel van vorig weekend bij middenmoter Eendracht Jonkershove kwam op een vrij ongelegen tijdstip. Daardoor moet Nieuwpoort de koppositie afstaan aan KV Koksijde-Oostduinkerke en NSVD Handzame.

“We waren vorig weekend vooral in de eerste helft niet bij de les”, geeft aanvaller Fabien Desmedt (24) toe. “Gelukkig hebben we ons na de rust herpakt en alsnog een punt kunnen veroveren. Ik heb geen verklaring voor deze zwakke prestatie, want we zijn de laatste weken nochtans heel goed bezig. Het is duidelijk dat het vrijwillige vertrek van de vroegere coach (Dennis Vandenhouweele, red.) iets losgemaakt heeft in de groep. Sinds enkele weken staan niet lager elf individuen op het veld, maar een groep jongens die vechten voor elkaar. Dat is een groot verschil.”

Voorzitter-coach Youri Legein wil dit jaar heel graag deelnemen aan de eindronde. Het programma van de komende weken is echter niet van de poes.

Genoeg motivatie

“De thuiswedstrijden tegen WS Zarren en KVKO zullen bepalen of we klaar zijn voor deelname aan de nacompetitie. Het zijn mooie affiches en aan motivatie zal het bij niemand ontbreken. Elke voetballer kijkt uit naar zulke topwedstrijden. Beide ploegen zijn de laatste weken heel sterk bezig. WS Zarren heeft al meer drie maanden niet meer verloren en KVKO haalde vijftien op vijftien. We zullen top moeten zijn om deze ploegen te verslaan. Hoewel ik tijdens de winterstop bij KVKO heb getekend, zal ik er alles aan doen om mijn huidige club aan dat felbegeerde eindrondeticket te helpen”, besluit Desmedt. (PDC)

Zaterdag 18 maart om 19.30 uur: FA Nieuwpoort – WS Zarren