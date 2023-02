FA Nieuwpoort en KWS Adinkerke (4A) staan zaterdag tegenover elkaar: “Eindrondeticket is mooie bonus”

Zaterdag staat in vierde provinciale A een onvervalste kustderby op het programma. Het verrassende KWS Adinkerke trekt, niettegenstaande de nederlaag van vorig weekend, met vertrouwen naar FA Nieuwpoort. De Nieuwpoortenaars zijn weliswaar aan een sterke terugronde bezig en naderen leider WS Zarren tot op twee punten.

“Er was niemand binnen de club die bij de aanvang van het seizoen had durven dromen dat we na achttien wedstrijden op één punt van de leider zouden staan”, geeft de Adinkerkse secretaris Jill Vynck eerlijk toe. “De nederlaag van vorig weekend is jammer, maar voor de rest spelen we een schitterend seizoen. De sfeer binnen de ploeg is formidabel, de trainersstaf verricht mooi werk en iedereen binnen de club werkt hard om WS Adinkerke terug op de kaart te zetten.”

“Wij hebben het grote voordeel dat niets moet en alles mag”, gaat Vinck verder. Andere clubs moeten absoluut een eindrondeticket halen terwijl het voor ons een mooie bonus is. Het wordt in Nieuwpoort een moeilijke wedstrijd. Hopelijk maken veel supporters de verplaatsing, want hun steun is belangrijk voor het team. Dat merken we maar al te goed in onze thuiswedstrijden. We gaan voluit voor de overwinning, want we willen de voeling met de kop van de rangschikking niet verliezen.”

We willen de voeling met de kop van het klassement niet verliezen

Voor FA Nieuwpoort is de wedstrijd van komend weekend inderdaad heel belangrijk. Een nieuwe overwinning betekent dat de ploeg zich steviger in de top vijf nestelt. “De laatste weken lukt het beter om wat meer regelmaat in onze prestaties te leggen”, stelt secretaris Karel Dewilde met genoegen vast.

Rangschikking

“In deze reeks staan zeven ploegen heel dicht bij elkaar en dat zorgt ervoor dat de rangschikking elke week wijzigt. Voor ons blijft alles mogelijk, maar het kan evengoed niks worden. We hebben een ploeg die zeker kan meestrijden voor een eindrondeticket, maar het zal wellicht tot de laatste speeldag spannend blijven.”

Jill Vynck. (foto MG)

“Ik had niet verwacht dat KWS Adinkerke het zo goed zou doen”, vervolgt Dewilde. “In de heenronde hebben we op hun veld kansloos verloren. Door het thuisvoordeel zijn we zaterdag favoriet, maar dat wil zeker niet zeggen dat het een gemakkelijke partij wordt. Ik denk dat onze voorzitter iets wil bewijzen tegen de club waar hij ooit trainer was. Youri kent nog heel veel mensen in Adinkerke en heeft er goede relaties. Als we in de running willen blijven voor dat felbegeerde eindrondeticket moeten we zaterdag hoe dan ook drie punten pakken.” (PDC)

Zaterdag 4 februari om 19.30 uur: FA Nieuwpoort – KWS Adinkerke.