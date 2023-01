FA Nieuwpoort (4A) op zoek naar nieuwe T1

Op de laatste speeldag voor de winteronderbreking verloor FA Nieuwpoort eerder verrassend met 3-2 op het veld van WS Zarren. Daardoor tuimelde de kustploeg naar de zesde plaats in de rangschikking. De nederlaag kwam hard aan bij coach Dennis Vandenhouweele, die besloot om ontslag te nemen. Als reden werden de tegenvallende resultaten en onvoldoende return van de spelersgroep aangegeven.

“Het was zeker geen gemakkelijke beslissing om de handdoek in de ring te gooien”, aldus Vandenhouweele. “Een goeie maand geleden vond er een constructief gesprek plaats tussen het bestuur, de spelers en mezelf. Ik dacht dat al mijn spelers, na enkele pijnlijke nederlagen op verplaatsing, de knop hadden omgedraaid. De verliespartij in Zarren was er te veel aan en ik heb de eer aan mezelf gehouden. Het ontbreekt in de spelersgroep aan wilskracht om een tandje bij te steken als het moeilijk gaat. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Ik wil alles nu even laten bezinken en zie wel wat er de komende maanden op mijn pad komt.”

Ondertussen is de rust stilaan teruggekeerd in de bestuurskamer van FA Nieuwpoort. Voorzitter Youri Legein blijft niet bij de pakken zitten, maar gaat ook niet overhaast te werk in zijn zoektocht naar een nieuwe trainer. “Het blijft jammer dat Dennis besloot om op te stappen, maar ik had het eerlijk gezegd wel een beetje zien aankomen. De chemie tussen de spelers en de coach was al een tijdje weg. Verschillende spelers waren niet meer mee in het verhaal van hun trainer en waren niet altijd bereid om een extra inspanning te leveren voor de ploeg. De nederlaag in Zarren, net voor de winterstop, was de spreekwoordelijke druppel. Dennis vond dat zijn jongens onvoldoende bereid waren om tot het uiterste te gaan. Hijzelf is ongelooflijk gedreven en dat verwacht hij ook van zijn team. Ik heb nog altijd heel veel waardering en respect voor Dennis, want het is een topkerel.”

Woensdag staat al een eerste belangrijke opdracht op het programma van de kustploeg. “Net als al onze thuiswedstrijden, moeten we de partij tegen Alveringem winnen als we onze ambitie om een eindrondeticket te behalen, willen waarmaken. We zijn ondertussen volop op zoek naar een nieuwe coach. We hebben een grondige analyse gemaakt en hebben een duidelijk profiel voor ogen. Voor de trainingen van de komende wekken hebben we intern een oplossing gezocht en gevonden. Het is niet uitgesloten dat ikzelf misschien een tijdje zal depanneren. Het is zeker niet de bedoeling dat ik de nieuwe coach word, want de functie van T1 en voorzitter vallen niet te combineren”, besluit Youri Legein. (PDC)

Woensdag 11 januari om 20 uur: FA Nieuwpoort – VVG Alveringem.