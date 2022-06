F. A. Nieuwpoort kijkt al uit naar komend seizoen: “Eindrondeticket is onze doelstelling”

Bij F. A. Nieuwpoort is men blijkbaar al volop bezig met de voorbereiding van het komende seizoen. Vorig weekend werden alle spelers uitgenodigd voor een troepenschouw. Voorzitter Youri Legein laat duidelijk niets aan het toeval over.

“Het blijft jammer dat we vorig seizoen de eindronde op het nippertje misten. Deze bladzijde is echter al een tijdje omgeslagen. We kijken al vooruit naar de komende jaargang. We hebben een zestal nieuwe spelers aangetrokken en zo goed als niemand heeft de club verlaten. Onze doelstelling is om beter te doen dan de zesde plaats van vorig seizoen. Ik besef maar al te goed dat het niet eenvoudig wordt om te bevestigen.” Coach Dennis Vandenhouweele bevestigt de ambities van zijn voorzitter. “Het bestuur heeft duidelijke inspanningen geleverd om de groep op verschillende posities te versterken. Vorig seizoen hebben we het op cruciale momenten soms laten afweten, waardoor we de eindronde misten. Volgend seizoen moeten we voluit voor die top vijf durven gaan. Mijn speerpunten blijven dezelfde als vorig jaar. Ik wil jongeren alle kansen geven en op het gepaste moment laten doorstromen naar het fanionelftal. Ook een goeie groepssfeer bewerkstelligen is een van mijn belangrijkste taken als coach. Ik blijf ervan overtuigd dat spelers die zich amuseren ook goed presteren. Voor iedereen blijft voetballen een hobby en dan is spelplezier ontzettend belangrijk.”

Donkere wolken

Alles wijst erop dat F. A. N. voldoende gewapend is om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Toch troepen er enkele donkere wolken boven de club en dat verontrust Youri Legein. “Doordat enkele oudere gebouwen afgebroken worden, worstelt de gemeente met plaatsgebrek op Sportpark De Lenspolder. Hierdoor wordt een groot deel van de kantine ingepalmd voor andere doeleinden. De capaciteit van de kantine wordt meer dan gehalveerd en we verliezen ook een aantal vergaderzalen. Daar bovenop wordt er op de zone voor de kantine een vrij groot jeugdcafé gebouwd. We vrezen voor glasscherven op onze velden en een hoop overlast. Veel inspraak hebben we niet gehad. Eigenlijk kunnen we enkel met lede ogen toezien hoe de werken evolueren. Ik betreur deze gang van zaken. We betalen stipt elke rekening en voeren een beleid waarbij we de Nieuwpoortse jeugd opnieuw kansen bieden om in de eigen gemeente te voetballen. Hopelijk vinden we snel een overkomst met het stadsbestuur, zodat we ook op dat vlak een rustig seizoen mogen meemaken.” (PDC)