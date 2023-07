F.A. Nieuwpoort (4A) wil dit seizoen met nieuwe coach Lieven Verkindere wel een prijs pakken

Bij FA Nieuwpoort zijn de wonden na het missen van de promotie stilaan geheeld. Dat moet wel, want dinsdag 18 juli werd de eerste training van het nieuwe seizoen onder leiding van de nieuwe coach Lieven Verkindere (53) al afgewerkt.

De club van voorzitter Youri Legein realiseerde in de terugronde van vorig seizoen onder zijn hoede een opmerkelijke terugkeer, waardoor de kustploeg voor aanvang van de laatste speeldag twee punten voorsprong telde op eerste achtervolger NSVD Handzame. Een overwinning in de laatste wedstrijd van het seizoen op het veld van JV Lo-Reninge betekende de titel. Het liep anders, want de kustjongens geraakten niet verder dan een gelijkspel, waardoor NSVD Handzame alsnog op basis van een beter doelsaldo promoveerde. Ook de nacompetitie was een afknapper, want verlies op het veld van FC Doomkerke stond gelijk met onmiddellijke uitschakeling.

Knop omdraaien

“Het is belangrijk om de knop zo snel mogelijk om te draaien”, vertelt de voorzitter van F.A. Nieuwpoort heel overtuigend. “Het zou belachelijk zijn om te beweren dat het missen van de promotie niet is blijven hangen. De start van een nieuwe jaargang betekent echter dat we het vorige seizoen definitief moeten begraven. We vergaten enkele maanden geleden om de kers op de taart te zetten, maar dat is nu definitief verleden tijd.”

Carte blanche

“Door de aanstelling van een ervaren coach als Lieven Verkindere kan ik nu wat afstand nemen van de ploeg en dat is geen slechte zaak. Ik heb het volste vertrouwen in Lieven. Hij krijgt ‘carte blanche’ om het maximum uit de spelersgroep te halen. Zo goed als alle jongens zijn gebleven en we hebben enkele beloftevolle jongeren aangetrokken. We gaan opnieuw voluit voor een eindrondeticket. Voor de meeste andere ploegen behoren we ongetwijfeld opnieuw tot de favorieten. Het is aan ons om die status waar te maken en dit jaar wel een prijs te pakken”, aldus Youri Legein.

Op de eerste training heeft de nieuwe coach vooral het belang van de groepssfeer en de inzet van alle spelers benadrukt.

Juiste spirit

“Ik heb F.A. Nieuwpoort vorig seizoen verschillende keren aan het werk gezien. Als iedereen opnieuw met de spirit van de terugronde op het veld komt, voorspel ik een mooi seizoen. We zullen door de andere teams een favorietenrol opgekleefd krijgen en dan is het belangrijk om elke wedstrijd te vechten voor elkaar. We mogen tegen ploegen uit de kelder van de rangschikking zeker geen steken laten vallen.”

“Er steekt meer dan voldoende kwaliteit in mijn spelersgroep”, gaat de ervaren coach verder. “Ik zit qua voetbalvisie op dezelfde golflengte als het bestuur. De club groeit jaar na jaar en wil stilaan ook jonge talentvolle spelers een kans bieden om zich te tonen. Gezonde concurrentie kan enkel maar bevorderlijk zijn voor de prestaties van mijn team”, besluit Lieven Verkindere. (PDC)