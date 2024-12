“Ervaren coach die onze jonge groep iets kan bijbrengen”: Lieven Verkindere is de nieuwe hoofdtrainer van RC De Panne (4A)

Nadat Steven Moors een stap opzij zette, ging RC De Panne op zoek naar een nieuwe trainer. Dinsdagavond werd Lieven Verkindere voorgesteld aan de spelersgroep.

RC De Panne kende een moeilijke start in vierde provinciale A. Dat zorgde ervoor dat Steven Moors een stap opzij zette na de match tegen WS Bulskamp. Steven zit wel nog steeds in het bestuur.

Onder leiding van interim-trainer Hans Claeys stuntte De Panne op het veld van het toen nog ongeslagen Lo-Reninge. “De voorbije weken heeft ook Geert Decoene ons uit de nood geholpen”, weet voorzitter Jelle Van Camp (43). “We zijn Hans en Geert heel dankbaar voor hun engagement. Dinsdagavond stelden we onze nieuwe trainer aan de groep voor: Lieven Verkindere. Hij kwam al kijken naar onze match tegen WS Houthulst B. Hans blijft op post als assistent.”

Zaterdag eerste match

Lieven Verkindere was tot aan het begin van dit seizoen aan de slag bij reeksgenoot FA Nieuwpoort A. “Zaterdag zit Lieven voor het eerst in de dug-out op bezoek bij SK Reningelst. Lieven is een ervaren trainer die onze jonge spelersgroep stappen kan laten zetten.”

De Panne heeft 13 op 36 en telt daarmee zes punten minder dan de vijfde plaats. Die vijfde plaats was voor het seizoen de doelstelling van het bestuur. Zaterdag kan RC De Panne negen op negen pakken, na zeges tegen Merkem Sport (0-3) en WS Houthulst B (4-0). “We hopen zelfs op een 12 op 12 om de lange winterstop in te duiken. Na Reningelst uit volgt nog een thuismatch tegen SK Nieuwkapelle. Daarna volgt een lange winterstop, maar dat vinden wij niet zo erg. Onze ploeg telt veel studenten en de examens staan voor de deur.”

Tegen ex-club

Op 1 februari is het FA Nieuwpoort A – RC De Panne. “Ik denk dat die match bij Lieven al in zijn agenda staat”, knipoogt Jelle, die nu zijn tweede jaar voorzitter is. “RC De Panne is een belangrijk onderdeel voor onze familie. Mijn zoon Quinten speelt bij de beloften en traint de U8 en U9. Ook mijn schoonbroer en schoonmoeder zijn betrokken bij de club.”