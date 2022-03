Emile Callewaert (JV Lo-Reninge, 4A) wil eerherstel: “Het is tijd om te stunten tegen de ploegen die bovenaan staan”

Een 2-3-thuisnederlaag tegen rode lantaarn SVD Kortemark B benadrukt nog maar eens het tegenvallende seizoen van JV Lo-Reninge. JVLR gaat in de thuismatch tegen Zarren op zoek naar eerherstel.

“De 2-3-nederlaag tegen Kortemark is een combinatie van een reeks afwezigen door blessures en een dosis pech”, legt Emile Callewaert uit. “Dit is andermaal een nuttig leermoment. We zullen deze nederlaag goedmaken voor onszelf, maar ook voor de fans. Ik ben er zeker van dat we de ploegen die bovenaan staan nog pijn kunnen doen.”

Af en toe stunten tegen een topploeg, kan nog de enige ambitie voor JVLR zijn, want met een tiende plaats speelt het verder een eerder grijs seizoen onder de verwachtingen. “Het is vooral een heel vreemd seizoen geweest door corona. Week na week moesten we wel iemand missen door een besmetting. Bovendien kampten we ook met behoorlijk veel blessures. Ondanks de tegenslagen willen we nog tonen wat we kunnen.”

Te beginnen met een thuismatch tegen Zarren, dat slechts enkele punten meer telt. “Een goede ploeg, maar als we een degelijke organisatie neer kunnen zetten en efficiënt zijn, is er zeker iets mogelijk. Het is tijd om te tonen wat JVLR echt kan en de punten thuis te houden”, aldus de 23-jarige autotechnieker uit Reninge.

De linksachter is een echte clubspeler die al zijn hele leven bij JVLR speelt. “Ik blijf ook volgend seizoen bij Lo-Reninge. De sfeer is er top. Het was een aanpassing om van de rechterflank naar links te moeten switchen, maar ik ben over het algemeen wel tevreden over mijn seizoen.” (SB)

Zaterdag 5 maart om 19 uur: JV Lo-Reninge – WS Zarren.