Eendracht Jonkershove (4A) mikt op de top zes

Bij Eendracht Jonkershove, dat het seizoen op de achtste plaats afsloot, werden de nieuwe spelers voorgesteld. “Komend seizoen willen we alvast beter doen”, zegt Tom Sinnaeve, die half januari overnam van Nori Boucherim als trainer. “Er zijn in onze reeks terug een aantal nieuwe B-ploegen die op dit moment moeilijk in te schatten zijn, maar we mikken op een plaats in de top zes. De spelers die er bij komen hebben allen ervaring in vierde en hoger, en de concurrentie zal ook een stuk groter zijn.” Thibault Lefief (Merkem) is de enige vertrekker. Nieuwkomers zijn Laurens Beauprez (Zarren), Jentl Demeulenaere (Merkem), Jens Desaever (vrij), Tibo Hosten (Handzame), Milan Maekelberg en Milan Maertens (beiden Houthulst), Jens Verbanck (Koekelare) en Nigel Vandenbogaerde (liefhebbersvoetbal). Jens Verhelst, Kevin Delamillieure, Gianni Baeckelandt en Olivier Vanlerberghe (die T2 wordt) stoppen. Op de foto zien we sportief verantwoordelijke Jo Debruyne, Jens Verbanck, Milan Maekelberg, Jentl Demeulenaere, Tibo Hosten, Nigel Vandenbogaerde, Laurens Beauprez, Jens Desaever, T1 Tom Sinnaeve, T2 Olivier Vanlerberghe en keepertrainer Michael Corriez. (PB/foto ACK)