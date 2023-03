Dylan Smessaert (NSVD Handzame 4A): “We willen zondag bewijzen dat we een waardige titelkandidaat zijn”

NSVD Handzame had vorig weekend weinig moeite om JV Lo-Reninge puntenloos huiswaarts te sturen. De groen-witten zijn duidelijk aan een mooie reeks bezig. Zeven wedstrijden zonder nederlaag is een sterke prestatie voor een ploeg die zonder concrete ambities aan de competitie begon. “Het loopt de laatste weken heel goed, maar we gaan zeker niet zweven”, nuanceert doelman Dylan Smessaert (21).

“Uiteraard willen we graag kampioen worden, maar zover is het zeker nog niet. Toen ik in het tussenseizoen naar hier kwam, sprak niemand over promotie en ikzelf had ook weinig verwachtingen. Ik wou meer speelminuten verzamelen en dat lukt aardig.”

Vertrouwen

“Ik voel dat ik het vertrouwen geniet van de ploeg en ook de coach staat achter mij. Vorig weekend speelden we een heel volwassen wedstrijd en zondag zullen we dat in Adinkerke nog eens moeten herhalen. Het is een moeilijke verplaatsing en daar zijn we ons maar al te goed van bewust.”

“Het is niet omdat de kustjongens de laatste weken in mindere doen zijn dat we de overwinning op een presenteerblaadje zullen krijgen. We vormen een stevig geheel en laten defensief weinig steken vallen”, aldus de Eernegemnaar.

Naar Lichtervelde

De jonge doelwachter, die enkele maanden geleden KM Torhout ruilde voor NSVD Handzame, speelt volgend seizoen niet langer voor de groen-witten. “Ik kreeg een aanbieding van KFC Lichtervelde die ik moeilijk kon weigeren. Ik zal er alles aan doen om deze vereniging terug te brengen naar derde provinciale.”

“Ik wil niet te ver vooruit ijken, maar we hebben nog een haalbaar programma. De wedstrijden tegen andere titelkandidaten liggen achter ons, maar dat betekent zeker niet dat de buit al binnen is. Zondag krijgen we de kans om in Adinkerke te bewijzen dat we een terechte titelkandidaat zijn”, besluit Dylan Smessaert.