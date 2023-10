Derby Reningelst-Westouter is speciale match voor Körn (25): “Spelen tegen ex-ploeg”

Körn Deconinck treft zaterdag met FC Westouter de buren uit SK Reningelst in vierde provinciale A. Tot vorig seizoen verdedigde de 25-jarige voetballer nog de kleuren van de tegenstander.

Körn woont voorlopig nog in Kemmel, maar verhuist binnenkort naar Dikkebus. Hij werkt bij Valcke in Vlamertinge. “Ik begon met voetballen bij Voormezele en ging dan naar Reningelst. De laatste drie jaar in de eerste ploeg”, vertelt Körn. “Dit seizoen was ik toe aan iets nieuws en koos ik voor FC Westouter. Een gevoelige overstap? Dat valt goed mee, vroeger leefde dat veel meer. Ik ken bij Westouter een aantal spelers vanuit mijn jeugdjaren en velen zijn ook goeie vrienden. Bij de U17 speelde ik al door een samenwerking al eens een half jaar bij groen en wit.”

Brede kern

Körn, die als verdediger en middenvelder uit de voeten kan, viel de voorbije weken net naast de A-kern. “Het is een brede kern en de plaatsen zijn duur. Ik zal me elke week tonen bij de beloften op zondagmorgen en keihard blijven werken op training. Ik hoop dat ik er zaterdag bij ben. Bij Reningelst speelt mijn vier jaar jongere broer Quincy en het zou fijn zijn als we tegen elkaar kunnen spelen. Na de nederlaag tegen leider Dadizele op de openingsspeeldag verloren we niet meer. Als we zaterdag in de flow blijven, dan zie ik ons wel in staat de drie punten mee te nemen naar Westouter. Vorig jaar lukte het Westouter twee keer, maar ik denk dat Reningelst gebrand zal zijn om dat recht te zetten. Het wordt ongetwijfeld een aangename derby, waarin beide ploegen altijd net iets meer kunnen”, aldus Körn, wiens vriendin Joyce Vanthournout voetbalt bij KSKV Ladies. “In de jeugd speelden we nog samen. Het weekend staat vaak in het teken van voetbal, we zijn elkaars grootste supporter.”