Colin Coenije neemt over bij KE Gistel (4A): “Jonge groep kan voetballen, maar moet nog veel leren”

KE Gistel nam dit seizoen een herstart in mineur in vierde provinciale. Het bestuur stelde een nieuw trainersduo aan met Jan David-Colin Coenije. Colin wordt vanaf januari hoofdtrainer, Jan was zaterdag tegen FC Beaufort aan zijn laatste wedstrijd toe als trainer. Na nieuwjaar blijft hij zetelen in het bestuur.

“De ploeg stond vier wedstrijden onder mijn leiding en we hebben vier keer verloren”, zuchtte Jan David na afloop. “Door de trainerswissel hoopten we de spelersgroep te stimuleren, maar we moeten toegeven dat de huidige spelersgroep niet volstaat om veel beter te presteren. We slikten te gemakkelijk doelpunten en scoorden te weinig. In onze laatste zes wedstrijden slikten we 30 tegendoelpunten, zelf scoorden we maar viermaal. Dat zegt genoeg.”

Jan David blijft bestuurslid. © FRO

In de thuiswedstrijd tegen de leiders, fusieclub Koksijde-Oostduinkerke, miste KEG wel een halve ploeg en werd met 0-9 verloren. Voor de uitwedstrijd tegen FC Beaufort was de ploeg tamelijk compleet en de prestatie was veel beter. “Over de inzet van de spelers kunnen we zeker niet klagen. Er is evolutie, maar fysiek en tactisch moet het nog beter. De eerste maanden werd te weinig getraind en dan schiet je tekort, ook in vierde provincie. Colin neemt na nieuwjaar over en hij weet waar de werkpunten liggen. “

Herstart na nieuwjaar

Colin Coenije (47), zoon van Roger Coenije, speelde als centrale verdediger tot zijn 20ste bij SV Bredene, was actief in het zaalvoetbal en behaalde zes jaar geleden het UEFA-B diploma van trainer. Hij is vader van twee voetballende zonen. “Ik fungeerde als jeugdtrainer in Spermalie, Koksijde, KE Gistel en De Panne. Vorig jaar kwam ik terug naar de beloften van KE Gistel. Ik werkte goed samen met het duo Anckaert-Swietek.”

“Na nieuwjaar krijg ik de kans om als hoofdtrainer over te nemen. Het is een jonge groep die kan voetballen, maar nog veel moet leren. We missen maturiteit en scorend vermogen. We gaan er alles aan doen om van de nieuwe start van KEG een succes te maken.”

