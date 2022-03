Bjorn Dupon stopt als hoofdtrainer bij Eendracht Jonkershove (4A)

Bij vierde provincialer Eendracht Jonkershove heeft T1 Bjorn Dupon om persoonlijke redenen beslist om niet langer deel uit te maken van de technische staf.

“Door persoonlijke omstandigheden is het voor mij momenteel moeilijk om me nog voor 100% op het trainerschap te concentreren” zegt Bjorn in een eerste reactie.

“Zelf vind ik het enorm jammer dat ik die beslissing moet nemen. We waren niet slecht bezig met onze vernieuwde groep en ik ben ook content dat ik deze kans van Jonkershove gekregen heb. Ik vertrek zeker niet met ruzie en ik heb de mensen van Jonkershove gezegd dat ik hen in de toekomst zeker nog wil helpen.”

Nori Boucherim

Nori Boucherim , die dit seizoen met Bjorn Duponeen trainersduo vormde, doet tot het einde van het seizoen verder als T1 en krijgt daarbij assistentie van speler Michael Corriez.

(PB)