Arno Delanote (VVG Alveringem – 4A): “Leren uit fouten van heenronde”

VVG Alveringem verloor afgelopen weekend in het slotkwartier van medeleider Handzame en blijft zo met 15 punten onder de verwachtingen.

“We kunnen zeker niet tevreden zijn met het aantal punten dat we tot nu toe hebben”, klinkt het bij Arno Delanote. “Het is een eerste seizoenshelft met veel ups en downs geweest. Door blessureleed konden we ook zelden met dezelfde ploeg aantreden. Dat is geen excuus, maar voor de rest van het seizoen moet het onze ambitie zijn om te leren uit onze fouten van de heenronde. Als we goed spel kunnen combineren met de grinta die we al een paar keer toonden, zullen de resultaten ook wel volgen”, aldus de 23-jarige Leiselenaar.

“De voorbije jaren was het voetbal wat moeilijker te combineren met mijn studies in Gent, maar sinds ik werk kan ik wel minuten maken. Tegen Handzame viel ik geblesseerd uit, dus hoop ik zo snel mogelijk weer fit te geraken. Of dat voor de match van zaterdag tegen Nieuwpoort al kan, is sterk te betwijfelen. Thuis wonnen we van Nieuwpoort, hopelijk kunnen we daar ook winnen”, besluit de centrale verdediger. (SB)

Zaterdag 17 december om 19.30 uur: FA Nieuwpoort – VVG Alveringem.